Argentina y Perú sostendrán un vibrante duelo este sábado 29 de junio (21:00 de Buenos Aires; 8 pm ET / 5 pm PT) desde el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Florida. La transmisión oficial del partido para el público argentino estará a cargo del Canal 7 de TV Pública en señal abierta y en los cableoperadores de Telecentro, Flow, Movistar TV y DirecTV. Aquí te explicaré la forma de acceder a los números de los canales y cómo hacerlo de manera segura y legal en el territorio argentino.

No jugará Lionel Messi, que acabó con problemas en el aductor el pasado martes, y entrarán en el equipo los que aún no han jugado, según anticipó el propio Scaloni tras vencer a Chile. Tampoco estará el propio Scaloni, sancionado con un partido de suspensión por ser reincidente en el retraso de sus jugadores al salir al campo. No podrá sentarse en el banquillo ni entrar al vestuario.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Perú por Copa América?

Televisión Pública (TVP) se encuentra disponible por señal abierta y gratis dentro de las 23 provincias de Argentina y el distrito federal (Ciudad de Buenos Aires) a través del Canal 7. También puedes ver la transmisión del Argentina-Perú por la Copa América 2024, con una mejor calidad, en cableoperadores como Cablevisión Flow, Telecentro, DirecTV o el servicio de tu preferencia.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver Televisión Pública en vivo y online por Internet?

Para acceder al contenido debes ingresar al web site o al canal de YouTube de Televisión Pública para poder ver el partido entre Argentina vs. Perú EN VIVO y ONLINE por Internet desde tu teléfono celular, tablet, PC y Smart TV. También puedes seguir la señal streaming con las siguientes aplicaciones disponibles en iOS y Android.

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

Lionel Messi no jugaría el partido entre Argentina y Perú por decisión del técnico Scaloni. (Foto: AFP)

¿Cómo ver TV Pública (Canal 7) ONLINE en USA, España y México con una VPN?

Si quieres ver TV Pública de Argentina en los países de Estados Unidos, España o México necesitas adquirir una VPN (NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una opción segura para ver canales argentinos desde el extranjero. De lo contrario, deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para ver la Copa América 2024. En ese sentido, aquí te enseñó los pasos que debes seguir para instalar una VPN.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Argentina.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor en Argentina, país donde se transmite la señal de TV Pública.

4) Ya dentro de Argentina, accede al sitio web de Televisión Pública (Canal 7) para ver el partido de Argentina-Chile.

¿Qué canales de la televisión argentina puedo ver en USA con una VPN?

Los canales argentinos que puedes desbloquear con una VPN en los Estados Unidos son Canal 13 (El Trece), Telefe, Canal 9 (El Nueve), América TV, Canal 7 (TV Pública), TN (Todo Noticias), TyC Sports y ESPN Argentina. Aquí la lista resumida:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

Canal 7 (TV Pública)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Argentina vs. Perú: horario, lugar y canal de transmisión

Horario : 21:00 (Buenos Aires)

: 21:00 (Buenos Aires) Fecha : sábado 29 de junio del 2024

: sábado 29 de junio del 2024 TV : Televisión Pública (Canal 7)

: Televisión Pública (Canal 7) Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)

: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos) Jornada 3 del grupo A de la Copa América 2024

TV Pública transmitirá el partido de Argentina vs. Chile de la Jornada 2 de Copa América 2024. (Video: @TVP)