El FC Juárez y Club Pachuca se enfrentarán este viernes 4 de septiembre por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, y comenzará a las 21:00 horas del Tiempo del Centro de México (11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT). Los Bravos buscarán levantar cabeza y sumar sus primeros tres puntos del torneo frente a los Tuzos, que también andan urgidos de una victoria pero en una mejor posición en la tabla que sus rivales de turno.

¿Quieres ver el partido de Juárez vs. Pachuca en tu Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por Azteca 7 en señal abierta, mientras que también podrá seguirse mediante los servicios de televisión de paga que incluyen la señal de TV Azteca. Para quienes prefieren seguir el encuentro por internet, la disponibilidad dependerá de las plataformas y servicios digitales autorizados para la transmisión.

FC Juárez y Pachuca medirán fuerzas en el terreno de juego del Olímpico Benito Juárez para su compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: Composición Mag

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Juárez vs. Pachuca por la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la transmisión del partido entre Club América y FC Juárez a través de Azteca 7, su señal abierta para México. Por tratarse de televisión abierta, los aficionados podrán sintonizar el Canal 7 sin necesidad de contratar un servicio de televisión de paga.

La señal también está disponible en diferentes sistemas de televisión por cable y satélite. Los usuarios deben consultar la numeración correspondiente a su operador y localidad.

Dish: Canal 107 SD y 607 HD

Canal 107 SD y 607 HD SKY: Canal 107 SD y 1107 HD

Canal 107 SD y 1107 HD Megacable: Canal 107 SD y 1207 HD

Canal 107 SD y 1207 HD Izzi: Canal 107 SD y 807 HD

La numeración puede variar según la localidad, paquete o actualización de cada operador, por lo que se recomienda comprobar la guía de programación antes del inicio del partido.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Juárez vs. Pachuca?

Los aficionados que quieran seguir el partido por internet deben recurrir a las plataformas oficiales de TV Azteca y comprobar si la transmisión en línea está habilitada para este encuentro y para su territorio.

El contenido digital de TV Azteca Deportes puede consultarse desde computadoras y dispositivos móviles. También existen alternativas para reproducir contenidos en televisores inteligentes, dependiendo del dispositivo y de las aplicaciones disponibles.

Puedes seguir la cobertura desde:

PC o laptop

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Los Tuzos del Pachuca y Los Bravos del FC Juárez se verán las caras en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: primevideo.com / Composición Mag

Horario, TV y dónde ver en vivo Juárez vs. Pachuca

Fecha: Viernes, 4 de septiembre de 2026

Viernes, 4 de septiembre de 2026 Partido: FC Juárez vs. Club Pachuca

FC Juárez vs. Club Pachuca Competición: Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX TV en México: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: plataformas oficiales disponibles según territorio

plataformas oficiales disponibles según territorio Horario: 9:00 p.m. del Tiempo del Centro de México

9:00 p.m. del Tiempo del Centro de México Estados Unidos: 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT

11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT Estadio: Olímpico Benito Juárez

Olímpico Benito Juárez Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua, México