La selección de Canadá visita este viernes 13 de noviembre a Guatemala por el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala, donde ambos equipos comenzarán la disputa por un lugar en las semifinales del torneo regional. Para los aficionados que se encuentran en Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TUDN USA, con opciones adicionales de seguimiento por las plataformas digitales de TelevisaUnivision.

El compromiso está programado para las 9:00 p. m. ET (6:00 p. m. PT). Guatemala buscará aprovechar su condición de local en el primer capítulo de una serie que se definirá el lunes 16 de noviembre en Toronto, Canadá. El ganador de la eliminatoria avanzará a las finales de la Concacaf Nations League 2027 y obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

TL;DR de Canadá vs. Guatemala por la Concacaf Nations League 2026

📺 TV: TUDN USA EN VIVO.

TUDN USA EN VIVO. 💻 Streaming: ViX, aplicación de TUDN y tudn.com.

ViX, aplicación de TUDN y tudn.com. 🕘 Horario: 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT.

9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT. 📅 Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

viernes 13 de noviembre de 2026. 🏆 Competición: cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27.

cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. 🏟️ Estadio: Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala.

Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala. ⚽ Instancia: partido de ida.

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, Canadá vs. Guatemala por la Concacaf Nations League?

El partido entre Canadá y Guatemala podrá seguirse EN VIVO en Estados Unidos a través de TUDN USA, señal deportiva de TelevisaUnivision que transmitirá el primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El inicio está previsto para las 9:00 p. m. ET y las 6:00 p. m. PT.

Los aficionados podrán acceder a la señal mediante los servicios de televisión de paga que incluyan TUDN en su programación. También podrán consultar las alternativas digitales habilitadas por la cadena para seguir el compromiso desde dispositivos compatibles.

¿Cómo ver Canadá vs. Guatemala en TUDN.com y la aplicación de TUDN?

Los espectadores que prefieran seguir el encuentro por internet podrán recurrir a las plataformas digitales de TUDN. La cadena contempla la transmisión del partido en su página web, tudn.com, y en su aplicación oficial para dispositivos móviles.

Otra alternativa será ViX, plataforma de streaming de TelevisaUnivision, que también tiene programado el encuentro entre Guatemala y Canadá para el público estadounidense. La disponibilidad de la señal dependerá de las condiciones de acceso y del servicio contratado.

TUDN+1

Plataformas para ver el partido en Estados Unidos:

TUDN USA (televisión de paga).

TUDN.com.

Aplicación oficial de TUDN.

ViX.

Dispositivos compatibles con las plataformas digitales:

Smart TV.

Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad y tabletas.

Computadoras Windows.

Computadoras Mac.

¿A qué hora juega Canadá vs. Guatemala en Estados Unidos?

El encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League se disputará este viernes 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

El pitazo inicial está programado para las 9:00 p. m. ET, por lo que los aficionados podrán organizar su sintonía de acuerdo con la zona horaria de su localidad.

Zonas de Estados Unidos Horario Hora del Este (ET) 9:00 p. m. Hora del Centro (CT) 8:00 p. m. Hora de la Montaña (MT) 7:00 p. m. Hora del Pacífico (PT) 6:00 p. m.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Canadá vs. Guatemala por la Concacaf Nations League

Partido Canadá vs. Guatemala Competición Concacaf Nations League 2026-27 Instancia Cuartos de final, ida Fecha Viernes 13 de noviembre de 2026 Horario ET 9:00 p. m. Horario PT 6:00 p. m. TV en Estados Unidos TUDN USA Streaming ViX, TUDN.com y app de TUDN Estadio Manuel Felipe Carrera Ciudad Guatemala, Guatemala