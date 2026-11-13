Este viernes 13 de noviembre, las selecciones de Guatemala y Canadá estarán frente a frente en el Estadio Manuel Felipe Carrera por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Guatemala vs. Canadá por la Concacaf Nations League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Guatemala vs. Canadá en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Guatemala vs. Canadá por la Concacaf Nations League 2026 este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

España: 3:00 am del sábado 14 de noviembre

Puerto Rico: 10:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Guatemala vs. Canadá?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver el duelo Guatemala vs. Canadá por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

Canadá: TSN3, TSN5, RDS, RDS App, OneSoccer

Jamaica: Bluu

Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX, NAICOM