La lucha por un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 llega a un momento decisivo este jueves 25 de junio con el enfrentamiento entre Ecuador y Alemania por la tercera jornada del Grupo E. El partido se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 4:00 p.m. ET (1:00 p.m. PT) y contará con transmisión oficial de Telemundo Deportes para los Estados Unidos.

Ecuador afronta una auténtica final después de perder frente a Costa de Marfil y empatar con Curazao en sus dos primeras presentaciones. La Tri necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Alemania, por su parte, llega con el liderato del grupo asegurado tras derrotar a Curazao y Costa de Marfil, aunque buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto antes del inicio de las eliminatorias.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en Estados Unidos estará disponible por Telemundo Deportes en televisión abierta y mediante Peacock TV vía streaming.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

La señal de Telemundo Deportes podrá seguirse mediante su aplicación oficial con acceso de un proveedor de televisión autorizado y a través de distintas plataformas compatibles que incluyen la señal del canal.

Opciones para seguir Ecuador vs. Alemania EN VIVO

App Telemundo (iOS y Android)

Permite acceder a la programación en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast.

Peacock TV

La plataforma de NBCUniversal transmitirá el partido en vivo para los suscriptores en Estados Unidos, además de ofrecer repeticiones, programas especiales y cobertura exclusiva del Mundial FIFA 2026.

Hulu + Live TV

Incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados y permite ver el encuentro desde Smart TV, computadoras y dispositivos móviles.

YouTube TV

Ofrece acceso a canales locales de Telemundo en distintas ciudades de Estados Unidos, además de almacenamiento DVR en la nube.

Fubo

Integra la señal de Telemundo dentro de varios de sus paquetes deportivos con transmisión en vivo.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO por TV en Estados Unidos?

Si prefieres seguir el encuentro mediante televisión abierta, cable o satélite, estas son algunas de las principales afiliadas de Telemundo en Estados Unidos.

Principales canales de Telemundo

Nueva York: Canal 47 (OTA), Spectrum 47, Optimum 16 y 1007, DIRECTV 406 y 407

Canal 47 (OTA), Spectrum 47, Optimum 16 y 1007, DIRECTV 406 y 407 Miami: Canal 51 (OTA), Xfinity 13, DIRECTV 406 y 407

Canal 51 (OTA), Xfinity 13, DIRECTV 406 y 407 Los Ángeles: Consulta la afiliada local de Telemundo según tu operador

Consulta la afiliada local de Telemundo según tu operador Chicago: Canal 5.3 y 44 (OTA), Xfinity 4, DIRECTV 406 y 407

Canal 5.3 y 44 (OTA), Xfinity 4, DIRECTV 406 y 407 Houston: Canal 47 (OTA), Xfinity 11, DIRECTV 406 y 407

Canal 47 (OTA), Xfinity 11, DIRECTV 406 y 407 Dallas: Canal 39 (OTA), Spectrum 10, DIRECTV 406 y 407

Canal 39 (OTA), Spectrum 10, DIRECTV 406 y 407 Orlando: Canal 31 (OTA), Spectrum 62, Xfinity 21

Canal 31 (OTA), Spectrum 62, Xfinity 21 Phoenix: Canal 39 (OTA), Cox 20

Canal 39 (OTA), Cox 20 San Francisco: Canal 48 (OTA), Xfinity 18

Canal 48 (OTA), Xfinity 18 San Diego: Canal 48 (OTA), Cox 20

Canal 48 (OTA), Cox 20 Las Vegas: Canal 39 (OTA), Cox 9

Canal 39 (OTA), Cox 9 Seattle: Canal 7.4 (OTA), Xfinity 326

Canal 7.4 (OTA), Xfinity 326 Washington D. C.: Canal 44 (OTA), DIRECTV 406 y 407

Canal 44 (OTA), DIRECTV 406 y 407 Denver: Canal 25 (OTA), Xfinity 11

Canal 25 (OTA), Xfinity 11 San Antonio: Canal 60 (OTA), Spectrum 17

Canal 60 (OTA), Spectrum 17 Atlanta: Canal 47.2 (OTA), Spectrum 24, Xfinity 18

Canal 47.2 (OTA), Spectrum 24, Xfinity 18 Tampa: Canal 49 (OTA), Spectrum 19, Xfinity 21

Canal 49 (OTA), Spectrum 19, Xfinity 21 Albuquerque: Canal 2 (OTA), Xfinity 18

Canal 2 (OTA), Xfinity 18 Austin: Canal 42.2 (OTA), Spectrum 55

Canal 42.2 (OTA), Spectrum 55 Baltimore: Canal 4.3 (OTA), Xfinity 565

Canal 4.3 (OTA), Xfinity 565 Bakersfield: Canal 13 (OTA), Spectrum 30

En la mayoría de mercados nacionales, Dish Network ofrece la señal de Telemundo en el canal 835, mientras que DIRECTV la distribuye mediante los canales 406 y 407.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Ecuador vs. Alemania Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E (Jornada 3) Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Hora 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT Canal de TV Telemundo Deportes Streaming Peacock TV Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Ecuador se juega su continuidad en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a una Alemania ya clasificada, pero decidida a mantener su campaña perfecta. Con Moisés Caicedo, Enner Valencia y Gonzalo Plata como principales referentes de la Tri, el conjunto sudamericano buscará una victoria histórica para seguir soñando con los dieciseisavos de final. Sigue toda la cobertura del encuentro por Telemundo Deportes EN VIVO y Peacock TV Online desde Estados Unidos.

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)