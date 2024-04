River Plate vs. Boca Juniors estarán cara a cara nuevamente en una edición más del Superclásico Argentino, esta vez por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El duelo entre los dos equipos más grandes del país se disputará este domingo 21 de abril desde las 15:30 hora local (ARG, URU y CHI), a las 13:30 (COL, PER, ECU) y 14:30 horas de Estados Unidos (13:30 pm CT | 12:30 pm MT | 11:30 am PT) en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

Tras el agónico triunfo por 1-0 sobre Godoy Cruz en la Bombonera, gracias al tanto del uruguayo Edinson Cavani, Boca Juniors consiguió el acceso a la ronda de los cuartos de final al ocupar la cuarta plaza de la Zona B y ahora deberá enfrentar al líder de la Zona A, River Plate. El conjunto millonario de Martín Demichelis terminó en la primera posición luego de vencer por 3-1 al Instituto Atlético Central de Córdoba con un hat-trick de Facundo Colidio.

River Plate vs. Boca Juniors: datos claves del partido

Torneo: Cuartos de final de la Copa de la Liga 2024

Día: Domingo 21 de abril

Hora: 15.30 de Buenos Aires

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

¿A qué hora empieza el partido River Plate vs. Boca Juniors?

El duelo entre los dos equipos más grandes de Argentina se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El horario de inicio del cotejo será 15.30 horas en todo el territorio argentino.

Los aficionados de River y Boca que residen en México, también podrán seguir en vivo y en directo el Superclásico Argentino, pero en distintos horarios de acuerdo con su ubicación en territorio mexicano.

A las 13:30 horas CST (Quintana Roo, algunos municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)

A las 12:30 horas MST (CDMX, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro)

A las 11:30 horas PST (Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora)

En Estados Unidos, también se podrá ver el duelo entre Xeneizes y Millonarios, pero dependerá de tu lugar de residencia. A continuación, te dejo las zonas horarias:

11:30 a.m. PST (hora estándar del pacífico)

12:30 p.m. MST (hora estándar de las montañas)

1:30 p.m. CST (hora estándar del centro)

2:30 p.m. EST (hora estándar oriental)

En Latinoamérica y el resto del mundo, los horarios son los siguientes:

Costa Rica, San José – 12:30 horas

Honduras, Tegucigalpa – 12:30 horas

Nicaragua, Managua – 12:30 horas

El Salvador, San Salvador – 12:30 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala – 12:30 horas

Perú, Lima – 13:30 horas

Ecuador, Quito – 13:30 horas

Colombia, Bogotá – 13:30 horas

Panamá, Ciudad de Panamá – 13:30 horas

Haití, Puerto Príncipe – 13:30 horas

Cuba, La Habana – 13:30 horas

Venezuela, Caracas – 14:30 horas

República Dominicana, Santo Domingo – 14:30 horas

Bolivia, La Paz – 14:30 horas

Puerto Rico, San Juan – 14:30 horas

Canadá, Ottawa – 14:30 horas

Chile, Santiago – 15:30 horas

Paraguay, Asunción – 15:30 horas

Uruguay, Montevideo – 15:30 horas

Brasil, Brasilia – 15:30 horas

España, Madrid – 20:30 horas

Italia, Roma – 20:30 horas

Francia, París – 20:30 horas

Alemania, Berlín – 20:30 horas

¿Cómo ver River Plate vs. Boca Juniors en vivo por TV?

La transmisión oficial del superclásico entre Boca Juniors y River Plate en Argentina será exclusiva de los canales TNT Sports y ESPN Premium, ambos pertenecen al paquete “Pack Fútbol”.

TNT Sports

Canal 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

ESPN Premium

Canal 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro

¿Dónde ver River Plate vs. Boca Juniors en vivo y online por streaming?

Contrata el paquete “Pack Fútbol” para ver los canales ESPN Premium y TNT Sports desde las siguientes plataformas streaming en Argentina:

Flow (disponible en App Store o Play Store)

DirecTV Go (disponible en App Store o Play Store)

Telecentro (disponible en App Store o Play Store)

¿Cómo ver Superclásico EN VIVO River Plate vs. Boca Juniors desde Estados Unidos?

Existen tres métodos para seguir los partidos de la Primera División del fútbol argentino en los Estados Unidos y todas son por la vía del streaming: AFA Play, Paramount+ y Fanatiz.

¿Qué canal transmiteRiver Plate vs. Boca Juniors en Latinoamérica?

El partido entre Boca Juniors y River Plate será televisado en Argentina por los canales de TNT Sports y ESPN Premium. No obstante, el resto de los países latinos podrán seguir el Superclásico por la cadena ESPN y el servicio streaming de Star+.