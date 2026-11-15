Adalberto Carrasquilla tendrá nuevamente la responsabilidad de conducir el juego de Panamá, pero esta vez necesitará que sus compañeros transformen el dominio y las aproximaciones en goles. La selección canalera recibe a Curazao este domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, después del empate 0-0 en Willemstad. Enfrente estará un rival que ya mostró su capacidad para generar peligro con Tahith Chong, Kenji Gorré y Juninho Bacuna, y que buscará aprovechar cualquier concesión para frustrar la clasificación panameña.

Para la afición canalera, el encuentro tendrá cobertura por televisión abierta y plataformas digitales. RPC TV (Canal 4) ofrecerá la transmisión del compromiso frente a Curazao, con alternativas para seguir las acciones desde televisores, teléfonos móviles, tablets y computadoras. El partido comenzará a las 6:00 p. m. de Ciudad de Panamá (6:00 p. m. ET / 3:00 p. m. PT en Estados Unidos), en una jornada decisiva para las aspiraciones del equipo de Thomas Christiansen.

¿Cómo ver RPC TV (Canal 4) EN VIVO, Panamá vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?

RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá y Curazao para el público panameño. La señal llevará a los hogares el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que la selección nacional buscará una victoria que le permita avanzar a la fase final de la competición.

La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores del país, por lo que los aficionados tendrán alternativas para seguir el compromiso desde sus televisores.

Canales para ver RPC TV EN DIRECTO

Canal 4 de RPC TV por señal abierta.

Canal 4 de Cable Onda.

Canal 193 de SKY.

Canal 3082 de Inter Satelital.

Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV.

¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Panamá vs. Curazao por streaming?

Para seguir el partido de Panamá contra Curazao por internet, los usuarios podrán consultar la plataforma oficial de RPC TV y las opciones digitales de Medcom, de acuerdo con la disponibilidad de la transmisión. La cobertura online permitirá acceder a los contenidos desde teléfonos móviles, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet.

Además de RPC TV, los aficionados panameños podrán consultar Medcom GO, servicio digital que ofrece acceso a la programación de Medcom y sus contenidos audiovisuales. La disponibilidad específica del encuentro deberá verificarse en la plataforma antes del inicio del partido.

Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026

Partido: Panamá vs. Curazao.

Panamá vs. Curazao. Competición: Concacaf Nations League 2026 (vuelta de los cuartos de final).

Concacaf Nations League 2026 (vuelta de los cuartos de final). Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026.

Domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 6:00 p. m. de Panamá; 6:00 p. m. ET; 3:00 p. m. PT.

6:00 p. m. de Panamá; 6:00 p. m. ET; 3:00 p. m. PT. TV en Panamá: RPC TV (Canal 4) y TVMAX (Canal 9).

RPC TV (Canal 4) y TVMAX (Canal 9). Streaming: Medcom GO, sujeto a disponibilidad de la transmisión.

Medcom GO, sujeto a disponibilidad de la transmisión. Estadio: Rommel Fernández.

Rommel Fernández. Ciudad: Ciudad de Panamá, Panamá.

Panamá afronta una prueba determinante ante Curazao después de no conseguir goles en el primer enfrentamiento. Adalberto Carrasquilla y el resto del equipo de Thomas Christiansen deberán encontrar soluciones en ataque para romper la resistencia de un rival que también aspira a alcanzar la fase final del torneo. Una victoria permitirá a los canaleros continuar en la competición y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Panamá y Curazao se enfrentarán este domingo 15 de noviembre de 2026 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, en un duelo decisivo que tendrá como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá. Después del empate 0-0 registrado en Willemstad, la selección dirigida por Thomas Christiansen buscará aprovechar su localía, con Adalberto Carrasquilla, Amir Murillo, José Fajardo e Ismael Díaz como algunas de sus principales figuras, para conseguir el boleto al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027. Del otro lado, el combinado de Dick Advocaat intentará dar el golpe como visitante, respaldado por la actuación de su guardameta Eloy Room en el encuentro de ida. La transmisión del partido estará disponible EN VIVO y ONLINE, con opciones de TV abierta y cobertura de RPC TV y TVMAX en Panamá, además de las alternativas internacionales de FOX y Concacaf Go para quienes buscan seguir el Panamá vs. Curazao en directo y GRATIS. (VIDEO DE X: @ESPN_CENAM)