El Estadio Rommel Fernández será el escenario de un enfrentamiento crucial en las Eliminatorias Concacaf, donde Panamá y El Salvador se medirán este martes 18 de noviembre a las 20:00 hora local (19:00 en El Salvador; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) con objetivos totalmente distintos, pero con un alto nivel de tensión. Los Canaleros llega a este partido con la urgencia de conseguir una victoria obligatoria para mantener viva su esperanza de clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026. Sus aspiraciones están ligadas a este triunfo y a que Guatemala logre un resultado favorable contra Surinam, lo que podría abrirles las puertas a la clasificación.

En contraste, La Selecta ya se encuentra eliminada de la contienda mundialista, un factor que los convierte en el “gran árbitro” en este cierre de la jornada. El equipo salvadoreño buscará cerrar su participación con orgullo, mientras que los panameños luchan contra el tiempo y la necesidad de un milagro para seguir soñando con el Mundial.

Para los aficionados en Panamá, la transmisión por RPC TV EN VIVO, tanto en TV abierta como por Internet, será la vía principal para disfrutar del partido. La cadena ofrecerá cobertura completa, asegurando que la afición panameña no se pierda ni un detalle de este encuentro clave rumbo a la próxima justa mundialista.

Panamá se ubica en el segundo lugar de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 9 unidades. | Crédito: Fepafut Panama / Facebook

¿Dónde ver Panamá vs. El Salvador EN VIVO en RPC TV?

El partido Panamá vs. El Salvador podrá verse EN VIVO a través de RPC TV, canal abierto oficial en Panamá. La señal transmitirá el encuentro completo, previa, comentarios y análisis pospartido como parte de su cobertura habitual de la Eliminatoria Mundialista.

¿Cómo ver RPC TV en Panamá?

En Panamá, RPC TV se puede ver por televisión abierta en el Canal 4, así como en la mayoría de servicios de cable del país. La señal está disponible en:

Canal 4 en TV abierta

en TV abierta Cable Onda / Tigo

Sky

Claro TV Panamá

La cobertura nacional permite sintonizar RPC TV sin costo adicional, garantizando acceso al partido desde cualquier región del país.

El Salvador se coloca en el fondo de la tabla del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 3 puntos. | Crédito: La Selecta SLV / Facebook

¿Cómo ver RPC TV online EN VIVO?

Para ver RPC TV EN VIVO por Internet, los usuarios pueden acceder a la plataforma oficial de Medcom, donde se habilita la señal en streaming. Usualmente, RPC TV ofrece su contenido online mediante:

Sitio web de RPC TV / Medcom (sección EN VIVO)

(sección EN VIVO) Aplicación móvil oficial para iOS y Android

Streaming disponible según programación nacional

Esta versión online permite ver la transmisión en tiempo real desde celulares, tablets o computadoras sin costo adicional.