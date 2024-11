Vuelve la UEFA Champions League 2024-25 y se vivirá un enfrentamiento de pronóstico reservado entre los dos clubes con más títulos en su historia. Nos referimos al Real Madrid vs. Milan, que estarán cara a cara este martes 05 de noviembre, a partir de las 9:00 p.m. (hora peninsular), en la Jornada 4 del torneo de clubes más importante del mundo . Aquí te cuento todos los detalles para que puedas seguir la transmisión, encuentro que contará con Vinícius Júnior como la principal figura.

Recordemos que el Real Madrid viene de un descanso el fin de semana pasado, pues su partido ante Valencia se vio aplazado por problemas climáticos. Previo a ello, se vivieron días bastantes cargados en la ‘Casa Blanca’, primero con la goleada en contra del Barcelona por 0-4 y posteriormente con la enorme polémica generada en torno al Balón de Oro 2024, que no lo terminó ganando Vinícius Júnior, pese a que ya todo estaba listo para galardonar al brasileño.

Por su parte, el Milan llega con dos triunfos en la Champions League, aunque no vive un gran presente en la Serie A, donde ha quedado bastante alejado del líder Napoli.

Mira el partido de Real Madrid vs. Milan vía ESPN y Disney Plus por la Jornada 4 de la UEFA Champions League este martes 5 de noviembre. (Foto: Composición Mix)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Milan por Champions League 2024-25?

La transmisión de Real Madrid vs. Milan iniciará a partir de las 3:00 p.m. en Perú o Colombia, mientras que en España será a partir de las 9:00 p.m. Cabe destacar que se ha modificado el horario por invierno en el hemisferio norte, por lo que aquí te cuento los horarios en el resto de países de Latinoamérica.

Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 2:00 p.m. Estados Unidos 4:00 p.m. ET Perú 3:00 p.m. Paraguay 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

Canales de TV para ver Real Madrid vs. Milan por Champions League 2024-25

El partido de Real Madrid vs. Milan EN VIVO se verá a través de ESPN en Latinoamérica, TNT Sports en México y Movistar+ Liga de Campeones en España . Estos son los únicos canales oficiales que van a pasar el partido por la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2024-25 desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Milan online vía Streaming?

Sigue el partido de Real Madrid vs. Milan en streaming online a través de Movistar Plus+, Disney Plus o Disney Plus Premium . Si en caso quisieras ver el Real Madrid vs. Milan en vivo desde un ordenador, te cuento que podrás hacerlo siempre y cuando ingreses a la página web oficial de Disney Plus e inicies sesión ahí tras haber elegido un plan que te permita disfrutar la carrera. También ten en cuenta que puedes mirar el evento deportivo a través de la aplicación de Disney Plus que aparece en tu Smart TV y la que está disponible tanto para Android como para IOS.

Real Madrid vs. Milan: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Lucas Vásquez, Eder Militao, Toni Rudriger, Ferland Mendy; Tchoaumeni, Federico Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Lunin; Lucas Vásquez, Eder Militao, Toni Rudriger, Ferland Mendy; Tchoaumeni, Federico Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Milan: Mike Maignan; Emerson, Malick Thiaw, Strahinja Pavlovic, Filippo Terracciano; Youssouf Fofana, Ruben Loftus Cheek, Yunus Musah; Samuel Chukwueze, Christian Pulisic y Álvaro Morata.