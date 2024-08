Real Madrid buscará alzar nuevamente el título de la Supercopa de Europa, pero antes tendrá que superar a un equipo que sorprendió en todo el continente: Atalanta de Italia, dirigido por un técnico con vasta experiencia como Gian Piero Gasperini. El se disputará este miércoles 14 de agosto desde las 21:00 hora de Madrid, 15:00 horas ET, 14:00 horas CT, 13:00 horas MT y 12:00 horas PT de USA, 14:00 horas PER/ECU/COL y 16:00 horas ARG/URU/BRA y se jugará en el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia. Conoce a continuación el horario, canales de transmisión y cómo ver el duelo EN VIVO y ONLINE.

¿A qué hora juegan el partido Real Madrid vs Atalanta?

México, CDMX – 13:00 horas

Costa Rica, San José – 13:00 horas

Honduras, Tegucigalpa – 13:00 horas

Nicaragua, Managua – 13:00 horas

El Salvador, San Salvador – 13:00 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala – 13:00 horas

Perú, Lima – 14:00 horas

Ecuador, Quito – 14:00 horas

Colombia, Bogotá – 14:00 horas

Panamá, Ciudad de Panamá – 14:00 horas

Haití, Puerto Príncipe – 15:00 horas

Cuba, La Habana – 15:00 horas

Venezuela, Caracas – 15:00 horas

República Dominicana, Santo Domingo – 15:00 horas

Bolivia, La Paz – 15:00 horas

Puerto Rico, San Juan – 15:00 horas

Canadá, Ottawa – 15:00 horas

Argentina, Buenos Aires – 16:00 horas

Chile, Santiago – 16:00 horas

Uruguay, Montevideo – 16:00 horas

Brasil, Brasilia – 16:00 horas

España, Madrid – 21:00 horas

En Estados Unidos:

ET de Estados Unidos: 15:00 horas

CT de Estados Unidos: 14:00 horas

MT de Estados Unidos: 13:00 horas

PT de Estados Unidos: 12:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Atalanta por la Supercopa de Europa en España?

En España, puedes seguir el clásico europeo entre Real Madrid vs Atalanta en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Plus+: canal 7 de Movistar Plus

M+ Liga de Campeones: Canal 60 de Movistar Plus y 114 de Orange.

M+ Liga de Campeones UHD: Canal 441 de Movistar Plus y 115 de Orange.

¿Dónde transmiten Real Madrid vs. Atalanta en USA?

En Estados Unidos, el partido por la UFA Supercopa de Europa será televisado desde las 16:00 horas en Washington y las 12:00 PM en Los Ángeles a través de Paramount+, Fubo y ViX.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atalanta desde México?

En México, TNT Sports transmite todos los partidos organizados por la UEFA como la Supercopa de Europa, Champions y Europa League, incluyendo el juego entre Real Madrid y Atalanta, desde Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atalanta por TV y streaming online en Latinoamérica?

Millones de seguidores del Real Madrid se congregan en América Latina. Por lo que consideramos importante compartir el horario de inicio de este duelo por la UEFA Supercopa de Europa en cada país de Latinoamérica, y que se podrá ver por la señal de ESPN y a través de Disney+.

PAÍS CANALES TV Argentina Disney+, ESPN Bolivia Disney+, ESPN Brasil TNT, HBO Max Chile Disney+, ESPN Colombia Disney+, ESPN Costa Rica Disney+, ESPN Venezuela Disney+, ESPN Ecuador Disney+, ESPN El Salvador Disney+, ESPN Estados Unidos TUDN, Paramount+, CBS Guatemala Disney+, ESPN Honduras Disney+, ESPN México Max, TNT Nicaragua Disney+, ESPN Panamá Disney+, ESPN Paraguay Disney+, ESPN Perú Disney+, ESPN República Dominicana Disney+, ESPN Uruguay Disney+, ESPN