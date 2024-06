Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal buscará ampliar su racha de victorias en la Eurocopa 2024 cuando se enfrente a Turquía en el Signal Iduna Park este sábado 22 de junio en partido válido por la segunda jornada del Grupo F del torneo de selecciones de la UEFA. En este artículo podrás consultar sobre el horario, los canales de TV, las alineaciones y dónde ver este encuentro desde tu smartphone, Smart TV o el dispositivo de tu preferencia.

Ambas escuadras comenzaron el torneo con victorias el pasado 18 de junio. Los otomanos se impusieron por 3-1 a la debutante Georgia en el mencionado escenario deportivo, gracias a los goles de Arda Güler (65′) y de Kerem Aktürkoğlu (90′+7) en la segunda parte, después de que el tanto inicial de Mert Müldür en el minuto 25 fuera anulado previo al descanso.

Portugal, por su parte, remontó para derrotar a Chequia por 2-1 en el Red Bull Arena de Leipzig, con Francisco Conceição saliendo desde el banquillo para marcar su primer gol como internacional en el minuto 92. Previamente, la Seleção había igualado gracias a un gol en contra de Robin Hranáč (69′) después de que los checos abrieran el marcador siete minutos antes por intermedio de Lukáš Provod.

¿A qué hora se juega Portugal - Turquía en directo por la Eurocopa 2024?

En México, el partido se podrá ver desde las 10:00 horas en Ciudad de México (CDMX), mientras que en Estados Unidos el partido inicia a las 12:00 horas (ET) / 09:00 hors (PT). A continuación, te comparto los horarios de acuerdo al país en el que residas:

PAÍS HORARIO Estados Unidos 12:00 horas ET / 11:00 horas CT / 10:00 horas MT / 09:00 horas PT Reino Unido 17:00 horas Portugal 17:00 horas Alemania 18:00 horas Turquía 19:00 horas El Salvador 10:00 horas México 10:00 horas Nicaragua 10:00 horas Perú 11:00 horas Ecuador 11:00 horas Colombia 11:00 horas Venezuela 12:00 horas Chile 12:00 horas Bolivia 12:00 horas Paraguay 12:00 horas Argentina 13:00 horas Brasil 13:00 horas Uruguay 13:00 horas

¿Dónde ver Portugal - Turquía en directo por la Eurocopa 2024 por TV y streaming?

El partido Portugal vs. Chequia por la Eurocopa 2024 fue transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO y Sky HD.

En Estados Unidos, el choque se pudo ver a través de las señales de fubo TV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC. A continuación te comparto los canales de transmisión según tu ubicación.

PAÍSES CANALES DE TV Y STREAMING Portugal Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, RTP 1 Turquía TRT 1 Alemania MagentaTV, ZDF España RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1 El Salvador Star+ Norte, ESPN Norte Nicaragua Star+ Norte, ESPN Norte Perú Star+ Chile, ESPN Colombia Ecuador Star+ Sur, ESPN Colombia Colombia Star+ Sur, ESPN Colombia Venezuela Star+ Sur, ESPN Colombia Chile Star+ Chile, ESPN Chile Bolivia Star+ Chile, ESPN Colombia Paraguay Star+ Argentina, ESPN Colombia Argentina Star+ Argentina, ESPN Argentina Brasil Amazon Prime Video, CazéTV Uruguay Star+ Argentina, ESPN Colombia