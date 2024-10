Todo listo para un nuevo enfrentamiento en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Este martes 15 de octubre, Perú vs. Brasil estarán cara a cara desde el Estadio Arena BRB Mané Garrincha, a partir de las 7:45 p.m. de Lima o 9:45 p.m. de Brasilia, por la Jornada 10 de las clasificatorias . La transmisión estará a cargo de Latina TV y Movistar Deportes en Perú, mientras que en Brasil será a través de Globo o SporTV. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir el minuto a minuto de este partido.

Recordemos que la selección peruana viene de vencer por 1-0 a Uruguay, tomando vida nuevamente en estas Eliminatorias y saliendo del fondo de la tabla de posiciones. Por su parte, Brasil viene de un importante triunfo contra Chile en Santiago y ha escalado hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades y a solo 6 del líder Argentina.

Perú vs. Brasil: lo que debes saber del partido

Fecha: martes 15 de octubre 2024.

martes 15 de octubre 2024. Lugar: Arena BRB Mané Garrincha.

Arena BRB Mané Garrincha. Hora: 7:45 p.m. Lima.

7:45 p.m. Lima. Canal TV: Latina TV y Movistar Deportes.

Latina TV y Movistar Deportes. Streaming: Latina app y Movistar TV app.

¿A qué hora juega Perú vs. Brasil por Eliminatorias 2026?

La transmisión del partido de Perú vs. Brasil iniciará a partir de las 7:45 p.m. hora de Lima o 9:45 p.m. hora de Brasil . Eso sí, aquí te muestro el resto de horarios en Latinoamérica para que puedas seguir el enfrentamiento desde el Arnea BRB Mané Garrincha de este 15 de octubre.

Argentina: 9:45 p.m.

9:45 p.m. Bolivia: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Colombia: 7:45 p.m.

7:45 p.m. Chile: 9:45 p.m.

9:45 p.m. Ecuador: 7:45 p.m.

7:45 p.m. Estados Unidos (Este): 8:45 p.m.

8:45 p.m. México: 6:45 p.m.

6:45 p.m. España: 2:45 a.m. del 16 de octubre.

2:45 a.m. del 16 de octubre. Paraguay: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Uruguay: 9:45 p.m.

9:45 p.m. Venezuela: 8:45 p.m.

¿A qué hora ver Perú vs. Brasil desde Estados Unidos?

La transmisión del partido de Perú vs. Brasil está programado para iniciar a partir de las 8:45 p.m. Tiempo del Este en los Estados Unidos. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para ver este minuto a minuto.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 8:45 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:45 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:45 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canal transmiten Perú vs. Brasil en señal abierta?

El partido de Perú vs. Brasil podrás verlo a través de Latina Televisión (Canal 2, 702 y 1192) o mediante Movistar Deportes (canal 3 o 703 en HD) . Cabe señalar que en esta oportunidad, el partido no será transmitido en señal abierta de América TV, que no cuenta con los derechos de la selección peruana cuando juega como visitante en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Dónde ver Perú vs. Brasil online por Eliminatorias 2026?

La transmisión de Perú vs. Brasil en streaming online puedes seguirla a través de la señal de la app oficial de Latina Televisión o mediante Movistar TV App , canales que van a pasar este partido desde Brasilia.

Perú vs. Brasil: posibles alineaciones

Perú: P. Gallese; M. Araujo, C. Zambrano, L. Abram; A. Polo, O. Sonne, J. Castillo, S. Peña, M. López; A. Valera y E. Flores.

P. Gallese; M. Araujo, C. Zambrano, L. Abram; A. Polo, O. Sonne, J. Castillo, S. Peña, M. López; A. Valera y E. Flores. Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Abner; André, Lucas Paquetá, Rodrygo, Raphinha, Vinícius Júnior; Igor Jesus.