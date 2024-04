Cuenta regresiva para el inicio de WrestleMania 40. The Rock y Roman Reigns se unirán para protagonizar unas de las peleas más esperadas del evento este fin de semana, que se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Dwayne “The Rock” Johnson regresará al ring para formar equipo Roman Reigns y pelear contra Cody Rhodes y Seth Rollins en la Noche 1, el sábado 6 de abril desde las 7:00 pm. ET y exclusivamente en Peacock, WWE Network y OX Sports Premium . ¿Estás listo para la batalla? Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre este momento épico de la lucha libre.

¿Cuándo y a qué hora pelean The Rock vs. Roman Reigns en WrestleMania 40?

El evento principal de WrestleMania 40 será un enfrentamiento entre el Campeón Universal Indiscutible de la WWE, Roman Reigns y Cody Rhodes el próximo domingo. Sin embargo, la pareja se enfrentará primero en una pelea por equipos el sábado 6 de abril por la noche, donde Reigns peleará junto a Dwayne “The Rock” Johnson y Rhodes hará equipo con Seth Rollins.

Considerando que la cartelera principal iniciará a las 7 pm. ET de este sábado 6 de abril, no se sabe en qué tiempo exacto será la pelea entre The Rock & Roman Reigns vs. Seth Rollins & Cody Rhodes en WrestleMania 40. Es muy posible que por la magnitud del evento, se sitúe entre las últimas de la noche 1, lo cual dependerá del desarrollo de los encuentros principales.

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 7:00 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:00 pm MT (UTC-7) - Hora de Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 pm PT (UTC -8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canal ver a The Rock en WrestleMania?

La transmisión de la Noche 1 y 2 de Wrestlemania 40 estará disponible en WWE Network, Fox Sports Premium, ESPN y Star Plus. Estas son las únicas plataformas de televisión que brindarán acceso al evento más importante de la lucha libre. Se trata de un momento imperdible que promete ser uno de los mejores PPV de los últimos tiempos.

¿Cuándo fue la última pelea de The Rock en WWE?

El diez veces campeón mundial en WWE, La Roca, ha tenido apariciones en el ring de la empresa en los últimos años, tras su retiro en 2019. Con apariciones en 2019, en 2023 y en 2024, cuando anunció su regreso para luchar contra Roman Reigns, no ha tenido una lucha oficial dentro de la empresa desde el 2016.

Su último combate se dio dentro de Wrestlemania 32. En ese evento, tuvo una lucha que se incluyó en ese mismo momento ante Erick Rowan, que duró apenas seis segundos, marcando como el combate más corto en la historia de la velada de los inmortales. En esta lucha The Wyatt Family trató de atacar a The Rock pero John Cena hizo su regreso a la industria en ese momento después de haber sufrido una lesión de hombro. Previo a esta función estuvo en el evento estelar de Wrestlemania 29, donde se enfrentó a John Cena por el campeonato de WWE, donde The Marine se llevó el triunfo.

¿Cuántas peleas ha tenido The Rock en WrestleMania?

En total ha tenido 11 luchas en Wrestlemania, donde cuenta con una marca de seis triunfos por cinco derrotas, aunque dos de estas caídas fueron en una lucha de equipos en Wrestlemania XX y en un fatal four way en Wrestlemania 16.