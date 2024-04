En WrestleMania 40, los Campeones Indiscutibles de Parejas de la WWE, Finn Bálor y Damian Priest, se enfrentan a una batalla cuesta arriba literalmente, ya que compiten con otros cinco equipos en una brutal Lucha de Escaleras de Seis Equipos por sus títulos. A pesar de su dominio en su segundo reinado como campeones de parejas, su supremacía podría verse amenazada, ya que #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), Awesome Truth (The Miz y R-Truth), The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston), Grayson Waller y Austin Theory y New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate) luchan por reclamar los títulos. ¿Podrán The Judgment Day retener sus títulos contra todas las probabilidades, o estamos destinados a coronar nuevos campeones de parejas en WrestleMania? | Crédito: WWE.com / Composición Mix