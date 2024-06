EN DIRECTO, desde el Leipzig Stadium, Países Bajos y Francia se enfrentan este viernes 21 de junio desde las 21:00 (CET), por la segunda jornada de la Eurocopa 2024 como parte del Grupo D. En el debut, Países Bajos venció a Polonia (2-1), mientras que Francia, logró superar por 1-0 a Austria; sin embargo, le costó la lesión de Kylian Mbappé, quien se fracturó la nariz en dicho encuentro. En este artículo, te comparto detalles del duelo de titanes, como la hora por países, las alineaciones y dónde ver EN VIVO desde México y Estados Unidos.

Ambas selecciones protagonizan el duelo estelar de la segunda jornada de la Eurocopa 2024, con tres puntos en la tabla cada una, la que gane garantizará su presencia en los octavos de final.

Alineaciones probables del Países Bajos - Francia

Países Bajos: Verbruggen; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Schouten, Veerman, Blind; Xavi Simons, Memphis, Gakpo.

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Theo; Camavinga, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

La principal duda para los franceses es la presencia de Mbappé en el campo. Horas antes del partido, la mayoría de las informaciones apuntan a que no jugará, pero no se descarta la presencia del futbolista madridista al 100%.

¿A qué hora ver Países Bajos vs Francia EN DIRECTO?

El partido entre neerlandeses y galos se disputará este viernes 21 de junio a partir de las 21:00 horas en el Red Bull Arena de Leipzig.

¿A qué hora ver el Países Bajos vs Francia en México?

En México, el partido entre Países Bajos y Francia podrás apreciarlo EN VIVO desde las 13:00 en Ciudad de México, 12:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Países Bajos vs Francia en Estados Unidos?

Si quieres ver el Países Bajos y Francia EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora ver Países Bajos vs Francia EN DIRECTO en distintos países del mundo?

21:00 | Alemania, Francia, Austria, Italia

20:00 | Portugal, Inglaterra

16:00 | Argentina, Brasil, Uruguay

15:00 | Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba

14:00 | Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

13:00 | Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

¿Dónde ver Países Bajos vs Francia EN DIRECTO desde Estados Unidos?

El Países Bajos vs Francia por la Eurocopa 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC y ViX.

¿Dónde ver Países Bajos vs Francia EN DIRECTO desde México?

El partido Países Bajos vs Francia por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.