Este sábado 14 de septiembre, se llevará a cabo del UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili , el propio evento que Dan White ha catalogado como el más grande y caro de todos los tiempos, a realizarse en The Sphere y con temática por el Día de la Independencia de México. La cartelera de este evento no es la más prometedora de los últimos tiempos, pero cuenta con peleas interesantes como el cierre de la trilogía entre Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko o al mexicano Diego Lopes ante Brian Ortega. Revisa aquí los horarios, canales de transmisión y todos los detalles para seguir el minuto a minuto de este evento .

Horarios y canales de televisión para mirar la pelea estelar del UFC 306: O'Malley vs. Valishvili este sábado 14 de septiembre desde el The Sphere de Las Vegas, Nevada. (Foto: UFC.com)

¿A qué hora ver UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili?

La hora de inicio del evento en lo que será la cartelera preliminar del UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili será a partir de las 17:30 horas (Ciudad de México) y la cartelera estelar iniciará desde las 20:00 horas (Ciudad de México). Cabe destacar que el inicio de la pelea estelar podría darse a partir de las 22:30 horas (CDMX).

PAÍSES CARTELERA PRELIMINAR CARTELERA ESTELAR Argentina 20:30 horas 23:00 horas Chile 20:30 horas 23:00 horas Colombia 18:30 horas 21:00 horas Ecuador 18:30 horas 21:00 horas España 1:30 horas (domingo 15) 4:00 horas (domingo 15) Paraguay 19:30 horas 22:00 horas Perú 18:30 horas 21:00 horas Centroamérica 17:30 horas 20:00 horas Uruguay 20:30 horas 23:00 horas Venezuela 19:30 horas 22:00 horas

¿A qué hora ver UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili desde los Estados Unidos?

La pelea estelar entre O’Malley vs. Dvalishvili está programada para iniciar en los Estados Unidos a partir de las 0:30 a.m. ET (del domingo 15 de septiembre), en lo que será el último combate de la noche. Aquí te dejamos con las diferentes zonas horarias.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 0:30 a.m. (ET) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 11:30 p.m. (CT) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 10:30 p.m. (MT) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 9:30 p.m. (PT) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Conoce qué canales TV y señal online transmite el UFC 306, para ver la pelea estelar entre O’Malley vs. Dvalishvili en The Sphere de Las Vegas, Nevada. (Foto: UFC)

¿Dónde ver el UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili desde The Sphere?

Sigue la transmisión del UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili EN VIVO a través de la señal de ESPN o ESPN+ (solo en Estados Unidos) en lo que será la transmisión por TV, mientras que en streaming online puedes disfrutarla a través de Disney+ Premium desde cualquier parte del mundo. Estas son las opciones que tienes para seguir el combate desde The Sphere, en Las Vegas.

Cartelera del UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili

Cartelera principal

Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko

Brian Ortega vs. Diego Lopes

Daniel Zellhuber vs. Esteban Ribovics

Ronaldo Rodriguez vs. Ode Osbourne

Preliminares

Irene Aldana vs. Norma Dumont

Manuel Torres vs. Ignacio Bahamondes

Yazmin Jauregui vs. Ketlen Souza

Edgar Chairez vs. Joshua Van

Raul Rosas Jr. vs. - Aoriqileng

Pronósticos de la pelea de O’Malley vs. Dvalishvili

Este sábado 14 de septiembre, O’Malley defenderá su título ante Dvalishvili y el favorito, aunque ligeramente, es Sean O’Malley. Draftkings coloca a O’Malley con una cuota en las apuestas de -135, contra +114 que para la victoria de Dvalishvili. Ingresa a tu casa de apuestas favorita e ingresa tus pronósticos.