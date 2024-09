Es momento de volver a ver en acción a uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad y de los últimos tiempos, un hombre imbatible y que deleita en cada una de sus actuaciones con contundentes nocauts. Hablamos del japonés Naoya Inoue, quien enfrentará este martes 3 de septiembre a la leyenda irlandesa TJ Doheny, en un combate por el campeonato indiscutible del peso supergallo. Si vives en Latinoamérica, la transmisión va por ESPN o Disney+ Premium a partir de las 3:45 a.m. (hora Ciudad de México), por lo que deberás hacer un esfuerzo si quieres ver a ambos en acción.

Recordemos que Inoue cuenta con un récord de 27 triunfos y 0 derrotas, con 24 nocauts y ganó los títulos del peso supergallo de la OMB y CMB ante Stephen Fulton en julio de 2023. Esta será su segunda defensa de los títulos, luego de haber vencido el pasado mes de mayo al mexicano Luis Nery por un nocaut técnico en el sexto round, ante 60 mil fanáticos que se hicieron presentes en el Tokio Dome.

Cabe resaltar que actualmente, los rankings ubican a Inoue como el vigente libra por libra del mundo, por lo que no será fácil para el irlandés, excampeón de la categoría, derrotar al japonés, que viene atravesando su mejor momento. Además, esta será la cuarta oportunidad en la que TJ Doheny peleará en Japón, con tres victorias en sus combates previos y todos por la vía del nocaut.

Luis ‘Pantera’ Nery perdió por KO ante Naoya Inoue en el Tokio Dome de Japón (Foto: Getty Images).

¿A qué hora pelea Naoya Inoue vs. TJ Doheny desde Tokio?

Sigue la transmisión de la pelea de Naoya Inoue vs. TJ Doheny a partir de las 3:45 a.m. (hora Ciudad de México) o desde las 5:45 a.m. (tiempo del Este). Aquí te dejamos con la guía completa de horarios para que puedas seguir el combate de boxeo desde cualquier parte del mundo.

PAÍSES HORARIOS Argentina 6:45 a.m. Bolivia 5:45 a.m. Chile 5:45 a.m. Colombia 4:45 a.m. Ecuador 4:45 a.m. Estados Unidos 5:45 a.m. ET México 3:45 a.m. Paraguay 5:45 a.m. Perú 4:45 a.m. Puerto Rico 5:45 a.m. República Dominicana 5:45 a.m. Uruguay 6:45 a.m. Venezuela 5:45 a.m.

¿En qué canales ver Naoya Inoue vs. TJ Doheny EN VIVO desde Tokio?

La transmisión del combate de boxeo entre Naoya Inoue vs. TJ Doheny EN VIVO podrás verla a través de la señal de ESPN o ESPN+ (Estados Unidos) desde cualquier parte de Latinoamérica. Este es el canal de TV habilitado para pasar la pelea entre el japonés y el irlandés desde el Tokio Dome, que contará con un lleno total para ver el campeón induscutible de la categoría de peso supergallo.

¿Dónde ver pelea de Naoya Inoue vs. TJ Doheny ONLINE?

La pelea de boxeo de Naoya Inoue vs. TJ Doheny online puedes verla a través de Disney+ Premium. Para ver la señal de Disney Plus EN VIVO y seguir el combate entre el japonés y el irlandés, lo único que deberás hacer es abrir la aplicación de Disney+ en tu SmarTV o dispositivo móvil, inicia sesión con tu cuenta y listo, podrás elegir el evento que te hemos indicado.

Cartelera de combates de Naoya Inoue vs. TJ Doheny

Naoya Inoue vs. TJ Doheny por el título indiscutible de peso supergallo.

Yoshiki Takei vs. Daigo Higa por el título de peso gallo de la OMB.

Ismael Barroso vs. Andy Hiraoka a 12 rounds (superligero).

Jin Sasaki vs. Qamil Balla a 12 rounds (welte).

Toshiki Shimomachi vs. Ryuya Tsugawa a 10 rounds (supergallo).