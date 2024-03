México vs Panamá se volverán a ver las caras este jueves 21 de marzo desde las 20.15 horas (MEX), a las 23.15 horas (ARG, URU y CHI) y 21.15 horas (PER, ECU y COL) en el AT&T Stadium , en duelo válido por la semifinal de la Liga de Naciones CONCACAF 2024. Los ‘canaleros’ buscarán revancha ante el ‘Tricolor’, pues el último enfrentamiento entre ambos es la recordada final de la Copa de Oro 2023, en la que los aztecas resultaron ganadores. En esta nota te brindaré los detalles más completos del partido, desde horarios, posibles formaciones de ambas escuadras y donde ver el duelo en vivo y en directo desde tu móvil, ordenador, tablet o Smart TV.

Revisa los horarios para ver México vs Panamá en vivo

El duelo se desarrollará en Estados Unidos, exactamente en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El horario de inicio varia de acuerdo a cada territorio, por lo que a continuación te brindaré la información más detallada del comienzo de la transmisión en vivo en cada país.

País Horario Argentina 23.15 horas Bolivia 22.15 horas Brasil 23.15 horas Canadá 22.15 horas Chile 23.15 horas Colombia 21.15 horas Costa Rica 20.15 horas Ecuador 21.15 horas México 20.15 horas Panamá 21.15 horas Paraguay 23.15 horas Estados Unidos 10:15 pm ET | 9:15 pm CT | 8:15 pm MT | 7:15 pm PT Uruguay 23.15 horas Venezuela 22.15 horas

Probables formaciones del México vs Panamá

Panamá: O. Mosquera, F. Escobar, J. Córdoba, A. Andrade, M. Murillo, C. Martínez, A. Carrasquilla, E. Bárcenas, J. Fajardo, I. Díaz, J. Rodríguez. DT: Thomas Christiansen

México: G. Ochoa, J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo Media: E. Álvarez, L. Chávez, C. Rodríguez, C. Antuna, H. Lozano, H. Martín. DT Jaime Lozano.

México vs Panamá en vivo: cómo ver por TV y streaming el partido

En territorio mexicano los fanáticos tendrán un abanico de opciones para seguir en vivo el duelo ante Panamá por la Liga de Naciones CONCACAF 2024. La transmisión estará a cargo de Canal 5 Televisa. Pero también podrás seguirlo desde TUDN, ViX y TUDN En vivo .

Mientras que los seguidores de los ‘canaleros’ tendrán la posibilidad ver en vivo el partido ante México mediante la señal de TVMax, TUDN, Medcom, RPC y también ViX, desde las 21.15 horas .

Si seguirás el duelo desde los Estados Unidos, deberás sintonizar los siguientes servicios de transmisión para disfrutar del México-Panamá: TUDN.com, Univision NOW, TUDN USA, TUDN App y Paramount+ .

País Canales de TV México Canal 5, TV Azteca (Canal 7), TUDN y ViX Plus Panamá TVMAX, RPC, TUDN, ViX+ y Medcom Go Estados Unidos TUDN.com,, Univision NOW, TUDN USA, TUDN App y Paramount+ Canadá OneSoccer y fuboTV Canada Costa Rica TUDN y ViX+ Guatemala Tigo Sports, TUDN y ViX+ Nicaragua TUDN y ViX+ El Salvador TCS Go, Canal 4, TUDN y ViX+ Honduras Tigo Sports, TUDN y ViX+