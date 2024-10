El viernes 25 de octubre tendrá lugar el New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers como el juego 1 de la Serie Mundial 2024 de las Grandes Ligas. Se trata de 2 equipos que buscan tomar ventaja para levantar el trofeo. Es por ello que te compartimos todos los detalles de a qué hora y cómo ver en vivo el primer partido de esta serie final.

El equipo de los Ángeles llegó a su cuarta Serie Mundial en los últimos 8 años y entre sus estrellas buscarán encontrar al héroe de esta temporada. Por su parte, New York Yankees han vuelto a la serie por primera vez desde su título más reciente, que tuvo lugar en 2009 y buscarán obtener su campeonato número 28.

¿A qué hora es el juego de Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees EN VIVO?

El viernes 25 de octubre a las 6:08 pm CDMX y 8:08 pm (ET)/ 7:08 pm (CT)/ 6:08 pm (MT)/ 5:00 pm (PT) se llevará a cabo el juego 1 de la serie mundial, Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees desde el Stadium Dodger.

¿Qué canal transmitirá Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees EN VIVO?

El juego entre Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees EN VIVO se transmitirá en Fox Deportes, Univisión y Fubo desde Estados Unidos. Mientras que en México, la MLB se podrá ver a través de Fox Sports, Imagen Televisión. En Latinoamérica, este encuentro se podrá visualizar desde ESPN, Disney+.

¿Dónde ver Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees EN VIVO vía streaming online?

La transmisión de los juegos de la Serie Mundial entre Yankees y Dodgers estará disponible a través de la página oficial de la MLB.TV y en Latinoamérica Disney+.

