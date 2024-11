Jon Jones (27-1), considerado como el mejor peleador de la historia de UFC, defenderá su cinturón peso pesado ante Stipe Miocic (20-4), otros de los legendarios de la compañía, en la mejor cartelera de la compañía de Dana White, el UFC 309. Ambos peleadores se ven las caras este sábado 16 de noviembre (10 pm ET / 7 pm PT - horario de las estelares en USA) en el octágono del Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, en una pelea pactada en cinco rounds. Aquí tendrás todo lo que necesitas saber desde los horarios de la cobertura, la cartelera y los canales streaming para verlo desde tu teléfono móvil, PC, Tablet o Smart TV.

¿Cómo llega Jon Jones a la pelea contra Stipe Miocic por el UFC 309?

Luego de una rápida y, relativamente, sencilla victoria por sumisión en el primer round sobre Ciryl Gane en el UFC 285, Jones volverá a meterse en la jaula de acero del UFC para la tan esperada pelea contra Stipe. Este combate debió realizarse en noviembre del año pasado. Sin embargo, Miocic sufrió un desgarro en el músculo pectoral en el período previo a la pelea, lo que provocó este aplazamiento de un año, lo que significa que ha peleado solo una vez en los cuatro años y nueve meses.

“Mi combate contra Stipe Miocic en UFC 309, será mi retiro. No me interesa enfrentar a nadie más. El único por el que podría hacer otra pᥱIᥱα, es contra Alex Pereira. Sería un mega eventazo, enfrentarlo sería iᥒᥴrᥱíbIᥱ. Todo el mundo lo adora. A donde quiera que voy oigo a la gente decir ‘Chama’. Lo quiero enfrentar, espero suceda”, indicó Jones en una reciente entrevista previo al UFC 309.

Últimas peleas de Jon Jones previo al UFC 309

04/04/2023 | Jon Jones venció a Ciryl Gane vía sumisión (Guillotina en el Round 1) en el UFC 285

08/02/2020 | Jon Jones venció a Dominick Reyes vía decisión unánime (Round 5) en el UFC 247

06/07/2019 | Jon Jones venció a Thiago Santos vía decisión dividida (Round 5) en el UFC 239

02/04/2019 | Jon Jones venció a Anthony Smith vía decisión unánime (Round 5) en el UFC 235

29/12/2018 | Jon Jones venció a Alexander Gustafsson vía TKO (Round 3) en el UFC 232

¿Cómo llega Stipe Miocic a la pelea contra Jon Jones por el UFC 309?

Miocic, el único campeón de peso pesado que ha defendido con éxito el título tres veces, busca agregar su nombre a los libros de historia al convertirse en el segundo hombre en reclamar el cinturón tres veces. El nacido en Ohio ha enfrentado a dos oponentes, Francis Ngannou y Daniel Cormier, un total de cinco veces en sus últimas cinco salidas, y regresa a la acción aquí por primera vez desde que perdió el título en UFC 260 en marzo de 2021 (frente a Cormier).

“Creo que me preparo para cada pelea como si fuera la última. Lo he pensado desde mi primera pelea en la UFC. A nadie le gusta entrenar y recibir golpes, pero amo lo que hago. Así que veremos, pero ahora solo me importa Jon. Cuando lo derrote, será increíble. Estoy cien por ciento seguro de que sería una gran forma de cerrar mi carrera”, dijo Stipe Miocic.

Últimas peleas de Stipe Miocic previo al UFC 309

27/04/2021 | Stipe Miocic perdió ante Francis Ngannou vía KO (Round 2) en el UFC 260

15/08/2020 | Stipe Miocic venció a Daniel Cormier vía decisión unánime (Round 5) en el UFC 252

15/08/2020 | Stipe Miocic venció a Daniel Cormier vía TKO (Round 4) en el UFC 241

07/07/2018 | Stipe Miocic perdió ante Daniel Cormier vía KO (Round 1) en el UFC 226

20/01/2018 | Stipe Miocic venció a Francis Ngannou vía decisión unánime (Round 5) en el UFC 220

Cartelera completa del UFC 309: Jones vs. Miocic

CARTELERA ESTELAR

Peso pesado: Jon Jones (c) vs. Stipe Miocic; por el título de UFC

Peso ligero: Michael Chandler vs. Charles Oliveira

Peso mosca: Viviane Araujo vs. Karine Silva

Peso mediano: Bo Nickal vs. Paul Craig

Peso mediano: Chris Weidman vs. Eryk Anders

PRELIMINARES

Peso ligero: Mauricio Ruffy vs. James Llontop

Peso gallo: Jonathan Martínez vs. Marcus McGhee

Peso ligero: Jim Miller vs. Damon Jackson

Peso pesado: Marcin Tybura vs. Jhonata Diniz

Peso wélter: Mickey Gall vs. Rami Brahimaj

Peso wélter: Bassil Hafez vs. Oban Elliot

Peso mosca: Veronica Hardy vs. Eduarda Moura

¿A qué hora es la pelea entre Jon Jones vs. Stipe Miocic por UFC 309? Horarios en el mundo

Las primeras preliminares del UFC 309 empiezan a partir de las 6 pm ET (5 pm CT, 4 pm MT y 3 pm PT) en los Estados Unidos con transmisión de UFC Fight Pass, ESPN+ y Hulu, mientras que las preliminares van desde las 8 pm ET (7 pm CT, 6 pm MT y 5 pm PT) por FX, ESPN+, ESPN News y Hulu. El evento estelar con la pelea principal entre Jones y Miocic comienza a las 10 pm ET (9 pm CT, 8 pm MT y 7 pm PT) y se verá en Pay Per View (PPV) de ESPN+ por un precio de $79.99, oferta para clientes activos, y $134.98 para nuevos suscriptores donde se incluye un plan anual de ESPN+ y acceso gratuito al próximo PPV de UFC . Aquí te presento los horarios de diferentes países del mundo.

Horarios por países para ver el UFC 309: Jones vs. Miocic Primeras preliminares Preliminares Estelares Estados Unidos (ET) 6 pm 8 pm 10 pm Estados Unidos (CT) 5 pm 7 pm 9 pm Estados Unidos (MT) 4 pm 6 pm 8 pm Estados Unidos (PT) 3 pm 5 pm 7 pm México 17:00 19:00 21:00 Costa Rica 17:00 19:00 21:00 Guatemala 17:00 19:00 21:00 Nicaragua 17:00 19:00 21:00 Honduras 17:00 19:00 21:00 Nicaragua 17:00 19:00 21:00 Perú 18:00 20:00 22:00 Colombia 18:00 20:00 22:00 Ecuador 18:00 20:00 22:00 Panamá 18:00 20:00 22:00 Cuba 18:00 20:00 22:00 Canadá 18:00 20:00 22:00 Venezuela 19:00 21:00 23:00 Puerto Rico 19:00 21:00 23:00 Rep. Dominicana 19:00 21:00 23:00 Bolivia 19:00 21:00 23:00 Argentina 20:00 22:00 00:00 (17/11) Chile 20:00 22:00 00:00 (17/11) Brasil 20:00 22:00 00:00 (17/11) Paraguay 20:00 22:00 00:00 (17/11) Uruguay 20:00 22:00 00:00 (17/11) España 00:00 (17/11) 02:00 (17/11) 04:00 (17/11)

¿Dónde ver pelea Jones vs. Miocic? Lista de canales TV que transmiten el UFC 309

En los Estados Unidos, ESPN+ cuenta con los derechos para transmitir la pelea principal entre Jones y Miocic por el UFC 309. Si ya tiene una suscripción activa en ESPN+, puedes comprar eventos PPV de UFC por $79.99 (Solo por un evento). Por otro lado, si es la primera vez que te suscribes en ESPN+ , puedes adquirir el paquete PPV por $134.98 (incluye una suscripción anual a ESPN+ y acceso al próximo evento PPV de UFC).

En tanto, si vives en México, FOX Sports Premium se encargará de llevar la señal de las peleas del UFC 309: Jones vs. Miocic por una precio de $149 MXN (pesos mexicanos) para verlo desde los cableoperadores de Izzi, Sky, Totalplay, Megacable y Star TV y los servicios streaming de Prime Video, Claro Video, Roku, MVSHUB y la app de FOX Sports México.

Desde España, el lanzamiento del nuevo Plan MAX DAZN ofrecerá la cobertura del combate Jones-Miocic en directo por un precio de 44.99 euros mensuales, mientras que en los países de Sudamérica y el Caribe verán todas las peleas del UFC 309 en vivo por la plataforma online de Disney+ a cargo de la cadena internacional ESPN Deportes (revisa el precio del servicio, según tu moneda local).

Estados Unidos – ESPN+ (PPV), FX, UFC Fight Pass, ESPN News y Hulu

Reino Unido – TNT Sports

México – FOX Sports Premium (PPV), FOX Sports México y UFC Fight Pass

España – DAZN en MAX y UFC Fight Pass

Latinoamérica – Disney Plus (PPV) y ESPN