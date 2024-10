El clásico del fútbol español recupera todo su esplendor con el regreso de la mejor imagen del Barcelona gracias a la apuesta futbolística de Hansi Flick, que encara el reto mayor en casa del vigente campeón, un Real Madrid dominante en los últimos capítulos, que tras apelar a la épica para recuperar su identidad en la Champions League 2024-25, pretende dar caza en el liderato liguero a su eterno rival.

El primer pulso entre Carlo Ancelotti y Hansi Flick en los banquillos de Real Madrid y Barcelona, en el encuentro que paraliza el mundo y que recupera toda su grandeza. Un clásico con porteros suplentes, sin el factor decisivo que imprimen con sus paradas en momentos claves de los partidos Thibaut Courtois y Ter Stegen.

Las mejores figuras del Real Madrid y FC Barcelona se ven las caras en El Clásico del fútbol español. (Foto: ESPN Plus)

El pulso brasileño por ser el jugador del momento entre Vinícius y Raphinha. El primer clásico de Kylian Mbappé. Las ganas de volver a brillar como hiciera el pasado curso en estas citas de grandeza Jude Bellingham -autor de tres tantos en los dos clásicos ligueros-, o de conquistar por primera vez el Santiago Bernabéu de Lamine Yamal. Tantos alicientes en una coctelera para dar un trago del mejor espectáculo futbolístico en LaLiga.

Con un Real Madrid que tiene en su mano igualar el récord histórico del Barcelona de 43 partidos sin perder en Liga, una racha sin fin que inició en la única derrota del último torneo, en el Metropolitano, visita en un derbi ya superado esta temporada, que se le escapó en el último suspiro en uno de los tres empates cedidos lejos de Santiago Bernabéu que le sitúan por detrás del Barcelona tres puntos en la clasificación.

¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona en vivo por TV y Streaming?

Las “transmisiones piratas” como Fútbol Libre u otros sitios web ilegales de fútbol están siendo aprovechados por los ciberdelincuentes para realizar estafas a través del phishing. Por esta razón aquí te diremos cuáles son las opciones legales para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona.

Los fanáticos españoles podrán mirar el clásico Real Madrid-FC Barcelona a través del Movistar+ LaLiga TV (Canal 54 de Movistar y 110 de Orange), M+ LaLiga TV UHD (Canal 440 de Movistar y 111 de Orange), M+ LaLiga TV 2 (Canal 57 de Movistar y 112 de Orange) y LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar), señal exclusiva para bares y lugares públicos. Si tu opción es por streaming deberás contratar Movistar Plus a través del canal 7.

Desde México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, el canal SKY Sports transmitirá el juego Real Madrid contra FC Barcelona. Los canales mexicanos de SKY son 501 SD, 502 SD, 504 SD, 516 SD, 1501 HD, 1516 HD, 1521 HD y 1524 HD.

En Latinoamérica, los países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Panamá y República Dominicana lo verán por los canales de DIRECTV Sports y por la plataforma online de DGO.

Real Madrid vs. Barcelona por DirecTV Sports (DSports), canal exclusivo de DirecTV

Por otro lado, los ciudadanos en Estados Unidos verán el clásico español por ESPN+.

Horarios del partido Real Madrid vs. Fútbol Club Barcelona

13:00 - México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras 14:00 - Perú, Ecuador, Colombia y Panamá 15:00 - Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 16:00 - Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil 20:00 - Reino Unido e Irlanda 21:00 - España, Italia, Francia y Alemania

¿Cuáles son las modalidades de estafas vinculadas a partidos de fútbol pirateados?

La emoción como anzuelo para engañar a los usuarios. Las “transmisiones piratas” como Fútbol Libre u otros sitios ilegales de fútbol están siendo aprovechados por los ciberdelincuentes para realizar estafas a través de phishing.

“Son links o enlaces que reciben los usuarios por WhatsApp o correo, engañando a la gente que son concursos o sitios web falsos que prometen transmitir partidos de fútbol gratuitos, pero en realidad son archivos maliciosos que se descargan en el ordenador” , explicó Micucci.

En tanto, Ernesto Castillo Fuerman, docente del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), afirmó que dichas páginas piratas como “Fútbol Libre” suelen ser utilizadas por ciberdelincuentes para llevar a cabo diversas estafas como fraude financiero, extorsión y propagación de virus.

“Los sitios web piratas suelen contener enlaces o formularios falsos que imitan páginas legítimas. Al ingresar información personal en estos sitios, los usuarios la entregan directamente a los estafadores”, explicó el especialista en ciberseguridad .

Asimismo, indicó que los estafadores pueden crear páginas web que imitan plataformas de suscripción legítimas para ofrecer acceso a partidos de fútbol a cambio de un pago.

Las páginas piratas como “Fútbol Libre” suelen ser utilizadas por ciberdelincuentes para llevar a cabo diversas estafas como fraude financiero, extorsión y propagación de virus. (Foto: Ideogram)

¿Cómo los hackers roban tus datos personales a través de “páginas piratas” de fútbol?

El robo de la información sensible o datos personales comienza cuando el usuario realiza múltiples clics a sitios que ofrecen transmisiones de fútbol gratuito, pues al acceder a ello, se generan varias ventanas emergentes que “liberan archivos maliciosos ” y afectan al dispositivo.

“Los usuarios pueden ser víctimas de despliegues de malware o inducidos a sitios potencialmente maliciosos con el fin de robar información”, así lo indicó Mario Micucci, advirtiendo que los hackers usan la información de sus víctimas para lucrar con las mismas en la dark web.

Por su parte, Fredy Linares, docente y experto en ciberseguridad de la Universidad del Pacífico (UP), indicó que cualquier sitio web que no sea seguro o no tenga estándares mínimos de seguridad corre el riesgo de ser vulnerado ante ciberataques .

“Los hackers aprovechan las páginas piratas que retransmiten partidos de fútbol para atraer tráfico y lograr su cometido: estafar a los usuarios (...) Al cargar la página principal, se generan otras que pueden contener softwares maliciosos en forma de publicidad”, explicó el especialista a Gestión.

También existen otras maneras donde los hackers acceden a datos personales del usuario vinculados a las transmisiones piratas: el plugin y el APK (aplicación externa). “Si el acceso a páginas de transmisión de fútbol pirata se da por la computadora, el usuario puede ver un mensaje indicando que, para mirar el partido, deberá instalar un plugin. Y al hacerlo, el usuario estará instalando un código malicioso”, explicó a Gestión, Fabio Assolini, director de análisis e investigación de Kaspersky para América Latina.

Los hackers también apuntan a los teléfonos móviles. El experto de Kaspersky indicó que, si el usuario accede a un sitio web de fútbol pirateado a través del móvil, se descargará un APK malicioso. “Al instalarlo, el móvil estará infectado, pues la aplicación maliciosa podrá robar datos personales o cualquier información sensible que esté en el dispositivo”, aseveró.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar este tipo de estafas?

De acuerdo con Micucci, los usuarios deben desconfiar de mensajes que “prometen gloria o desdicha” y validar la fuentes. En ese sentido, detalló cinco recomendaciones para evitar estafas vinculadas a “transmisiones de fútbol piratas”:

Verificar la autenticidad del remitente: Siempre revisar la dirección de correo electrónico del remitente, puesto que los estafadores usan direcciones similares a las legítimas, pero con pequeñas variaciones.

Siempre revisar la dirección de correo electrónico del remitente, puesto que los estafadores usan direcciones similares a las legítimas, pero con pequeñas variaciones. No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos: Las campañas de ingeniería social con temáticas deportivas vienen acompañadas de enlaces y regularmente de archivos adjuntos en los correos electrónicos. Los mismos llevan a sitios web falsos diseñados para robar la información.

Las campañas de ingeniería social con temáticas deportivas vienen acompañadas de enlaces y regularmente de archivos adjuntos en los correos electrónicos. Los mismos llevan a sitios web falsos diseñados para robar la información. Usar la autenticación de doble factor (2FA): Habilitar la autenticación de doble factor en todas tus cuentas importantes añade una capa de seguridad más hacia el acceso a la información personal.

Habilitar la autenticación de doble factor en todas tus cuentas importantes añade una capa de seguridad más hacia el acceso a la información personal. Utilizar soluciones antimalware que permitan detener aquellos intentos de phishing en el correo electrónico: Contar con una solución de última generación que filtre automáticamente todos aquellos correos electrónicos sospechosos es fundamental para evitar este tipo de estafas.

Contar con una solución de última generación que filtre automáticamente todos aquellos correos electrónicos sospechosos es fundamental para evitar este tipo de estafas. Ver los partidos en los canales o sitios permitidos por los organizadores: Es mejor invertir para poder disfrutar de estos eventos que ver comprometida la información personal y que termine comercializada en el mercado negro por algún agente malicioso.

Es mejor invertir para poder disfrutar de estos eventos que ver comprometida la información personal y que termine comercializada en el mercado negro por algún agente malicioso. Dudar de las buenas ofertas en diferentes medios y redes sociales: Al encontrar con algún descuento que parece irreal o demasiado bueno para este tipo de eventos, puede tratarse de una estafa.

