Con la misión de sumar de a tres, Francia se enfrentará a Polonia este martes 25 de junio por la tercera y última fecha del Grupo D de la Eurocopa 2024. El partido, que se jugará en el Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund, Alemania, promete ser intenso de principio a fin, así que ya es imperdible para todo fanático del fútbol. En esta nota conocerás las posibles alineaciones, los horarios en que comenzará el partido y los canales de TV que lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO. ¡Aprovecha!

Tras el empate a cero con Países Bajos, los dirigidos por Didier Deschamps poseen 4 puntos en la tabla, al igual que la ‘Naranja mecánica’. Es por eso que, si desean asegurar el primer lugar, deben vencer a una Polonia que ya está eliminada en la competición, pues no ha ganado en las jornadas que se han disputado hasta el momento. Su última derrota fue 3-1 ante Austria.

Posibles alineaciones del Francia - Polonia por Eurocopa 2024

Francia: M. Maignan, J. Koundé, D. Upamecano, W. Saliba, T. Hernández, O. Dembélé, N. Kanté, A. Tchouaméni, A. Rabiot, A. Griezmann y M. Thuram.

Polonia: W. Szczęsny, J. Bednarek, B. Salamon, J. Kiwior, P. Frankowski, S. Szymański, T. Romanczuk, P. Zieliński, N. Zalewski, A. Buksa y K. Urbański.

¿A qué hora ver el Francia - Polonia EN VIVO en España?

Si te encuentras en España y deseas mirar EN VIVO el partido entre Francia - Polonia, podrás hacerlo desde las 18:00 horas.

¿A qué hora ver el Francia - Polonia EN VIVO en México?

En México, el partido entre Francia - Polonia podrás apreciarlo EN VIVO desde las 10:00 en Ciudad de México, 09:00 en La Paz y 09:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Francia - Polonia EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Francia - Polonia EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 12:00 en Washington D.C., 11:00 en Chicago, 10:00 en Denver, 09:00 en Phoenix y 09:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el Francia - Polonia EN VIVO en distintos países del mundo?

Alemania: 18:00

Suiza: 18:00

Austria: 18:00

Francia: 18:00

Portugal: 17:00

Inglaterra: 17:00

Italia: 18:00

Argentina: 13:00 16

Brasil (Brasilia): 13:00

Uruguay: 13:00

Chile (Santiago): 12:00

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Paraguay: 12:00

Perú: 11:00

Venezuela: 12:00

Bolivia: 12:00

Costa Rica: 10:00

Guatemala: 10:00

El Salvador: 10:00

Nicaragua: 10:00

Honduras: 10:00

Panamá: 11:00

Puerto Rico: 12:00

República Dominicana: 12:00

Canadá: 12:00

Cuba: 12:00

Haití: 12:00

¿Cómo ver el partido Francia - Polonia EN VIVO por TV y streaming desde España?

Si te encuentres en España y deseas mirar el partido Francia - Polonia por la Eurocopa 2024, te informo que el duelo será transmitido EN VIVO en todo el territorio del país de ‘La Roja’ por las señales de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

¿Cómo ver el partido Francia - Polonia EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Francia - Polonia por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

¿Cómo ver el partido Francia - Polonia EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Francia - Polonia por la Eurocopa 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, Sling, SiriusXM FC y ViX.

¿Cómo ver el Francia - Polonia EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Argentina: Star+ Argentina

Australia: Optus Sport

Austria: ORF TVthek, ORF eins

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Sporza

Bolivia: Star+ Chile

Brasil: Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, SporTV

Canadá: TVA+, TSN1, TSN3, TSN4

Chile: Star+ Chile

China: iQiyi, Migu

Colombia: Star+ Sur

Costa Rica: Star+ Norte

Croacia: HRTi

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: dr.dk, DR 1

Ecuador: Star+ Sur

El Salvador: Star+ Norte

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, TF1, TF1+, Molotov, Free

Alemania: MagentaTV

Gran Bretaña: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC One

Honduras: Star+ Norte

Italia: SKY Go Italia

Países Bajos: NOS Live

Panamá: Star+ Norte, Flow Sports App

Paraguay: Star+ Argentina

Perú: Star+ Chile

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Uruguay: Star+ Argentina

Venezuela: Star+ Sur