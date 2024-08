Barcelona busca continuar en el camino del triunfo, pero esta vez tendrá que afrontar un duro partido ante Athletic Club de Bilbao. El cotejo se disputará este sábado 24 de agosto desde las 19:00 horas peninsular, 12:00 horas en PER/ECU/COL, 14:00 horas en ARG/URU/BRA y 13:00 am ET / 12:00 am CT/ 11:00 am MT / 10:00 am PT de USA . El duelo se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic. Conoce aquí todos los detalles como el horario y los distintos canales de TV para ver EN VIVO el primer partido oficial del DT culé, Hansi Flick, ante sus fanáticos.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Athletic EN VIVO hoy por LaLiga?

La transmisión del partido Barcelona vs. Athletic EN VIVO iniciará a partir de las 19:00 p.m. (horario peninsular), en lo que será el primer partido oficial de Hansi Flick como local y en el que tiene la obligación de obtener el triunfo para mantenerse como líder de LaLiga.

PAÍS HORARIO Argentina 14:00 p.m. Bolivia 13:00 p.m. Chile 13:00 p.m. Colombia 12:00 p.m. Ecuador 12:00 p.m. México 11:00 am Estados Unidos ET: 1:00 pm / CT: 12:00 pm / MT: 11:00 am / PT: 10:00 am Paraguay 11:00 a.m. Perú 12:00 p.m. Puerto Rico 13:00 p.m. República Dominicana 13:00 p.m. Uruguay 14:00 p.m. Venezuela 13:00 p.m.

¿Qué canales TV en España transmiten Barcelona vs. Athletic?

M+ LaLiga TV: Canal 54 de Movistar y 110 de Orange.

M+ LaLiga TV 2: Canal 57 de Movistar y 112 de Orange

M+ LaLiga TV UHD: Canal 440 de Movistar y 111 de Orange

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

Barcelona vs. Athletic: canales de TV que transmiten en Latinoamérica

PAÍS CANAL TV Argentina ESPN, Disney+ Bolivia ESPN, Disney+ Chile ESPN, Disney+ Colombia ESPN, Disney+ Ecuador ESPN, Disney+ México Sky HD Estados Unidos ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes Paraguay ESPN, Disney+ Perú ESPN, Disney+ Uruguay ESPN, Disney+ Venezuela ESPN, Disney+

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic en Estados Unidos y México?

En Estados Unidos, el partido de LaLiga EA SPORTS 2023-2024 entre FC Barcelona vs Athletic Club puede verse en vivo a partir de las 13:00 horas (1:00 PM, Washington) y las 10:00 (10:00 AM, Los Ángeles) a través de ESPN. En México el duelo lo podrás seguir mediante la señal de Sky Sports.

Probables formaciones del Barcelona vs. Athletic

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Christensen, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Gundogan, Olmo, Raphinha, Yamal y Lewandowski.

Athletic Club: Padilla, Gorosabel, Yeray, Vivian, Yuri, Prados, Vesga, Iñaki, Nico Williams, Sancet y Guruzeta.