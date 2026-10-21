El Real Madrid recibe al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El equipo dirigido por José Mourinho buscará sumar tres puntos en casa antes del clásico frente al FC Barcelona, programado para el fin de semana. Kylian Mbappé, candidato al Balón de Oro, y Vinícius Júnior aparecen entre los principales protagonistas del encuentro, con el brasileño disponible para jugar después de quedar fuera del partido anterior de LaLiga por sanción. En Sudamérica, el encuentro se podrá seguir por ESPN y Disney+ Premium, según la programación de cada territorio.

¿Quieres ver el partido de Real Madrid vs. RB Leipzig en Latinoamérica? La transmisión estará disponible mediante ESPN y Disney+ Premium en los países donde estas señales tienen asignado el encuentro. La cadena televisiva puede variar según el territorio: en Perú, la emisión está prevista por ESPN2; en Colombia y Ecuador, por ESPN2; y en Chile, por ESPN5.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026-27?

ESPN Latinoamérica ofrece cobertura de la UEFA Champions League en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. La señal asignada al encuentro depende de la programación de cada territorio.

Para ver el Real Madrid vs. RB Leipzig en Perú, puedes sintonizar ESPN2 o acceder a Disney+ Premium.

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina Telecentro: 105 SD y 1011 HD; Flow: 103 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 540 HD y 1510 HD Disney+ Perú Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD Disney+ Chile Movistar TV: 480 SD y 884 HD; Claro TV: 174 SD y 474 HD; VTR: 49 Disney+ México Sky: 548 y 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558 Disney+ Ecuador CNT: 302 SD y 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD y 730 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD y 154 HD Disney+ Uruguay Cablevisión Flow: 103 SD, 101 HD y 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD y 503 HD; Claro TV: 93 SD y 124 HD Disney+ Bolivia Entel: 40 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; Cotas: 54 SD/HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Real Madrid vs. RB Leipzig por Champions League 2026-27?

ESPN2 es una de las señales deportivas disponibles en distintos países de Latinoamérica. Para este encuentro, la programación contempla ESPN2 en Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y otros mercados sudamericanos, aunque la distribución puede variar según el operador y el territorio.

En Perú, el Real Madrid vs. RB Leipzig se podrá seguir por ESPN2 y Disney+ Premium. Antes del inicio, conviene comprobar la guía de programación de tu proveedor de televisión para confirmar el canal correspondiente.

PAÍSES ESPN 2 STREAMING Argentina Antina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Cabletel: 18 y 202 HD; Gigared: 46 y 17.4; Express: 22, 103 y 822 HD; Cablevideo Digital: 18, 101 y 616 HD; Telered: 24, 54 y 125 HD; Dibox: 101 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HD Disney+ Chile Movistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; Tuves HD: 105 HD y 508 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91; GTD/Telsur: 84; Cable de la Costa: 21 SD y 224 HD; WOM: 226 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Click HD: 310 HD y 312 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD; Colcable: 15 y 12 HD; Conexión Digital: 34 y 28 Disney+ Ecuador Grupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HD Disney+ Perú Movistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HD Disney+ Uruguay Cablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Intercable: 51 SD y 56 SD; Netuno: 28; Vencable: 43; TV Zamora: 39 Disney+ Paraguay Personal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; VCC: 28 y 106; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD; Copaco: 50 SD y 504 HD Disney+ Bolivia Entel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; AXS+: 103 HD Disney+ México Sky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Wizz: 609, 54 y 20; Totalplay: 558 HD; Xview+: 304 HD Disney+ República Dominicana Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HD Disney+ Honduras Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Guatemala Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ El Salvador Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Nicaragua Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 302 SD, 403 y 1101 HD Disney+ Costa Rica Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; CableSantos: 155 Disney+ Panamá Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil: 252 HD Disney+

¿Dónde ver Disney+ Premium online, Real Madrid vs. RB Leipzig por Champions League 2026-27?

Disney+ Premium es la principal opción para ver el Real Madrid vs. RB Leipzig por streaming en todos los países de Sudamérica. La suscripción incluye los contenidos deportivos de ESPN contemplados en cada mercado, con partidos de la UEFA Champions League según los derechos de transmisión y la programación territorial.

Para acceder al encuentro, ingresa a Disney+ con una suscripción activa y comprueba que el partido esté disponible en la sección de deportes de tu país. La disponibilidad de canales y eventos puede cambiar según el mercado y el plan contratado.

Estos son los precios de referencia del plan Premium de Disney+ incluidos en la plantilla:

PAÍSES DISNEY+ PREMIUM MENSUAL DISNEY+ PREMIUM ANUAL Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes Estándar y Premium con diferencias en la cobertura deportiva, la calidad de reproducción y el número de dispositivos que pueden utilizar la cuenta simultáneamente. La oferta exacta depende del país y de las condiciones comerciales vigentes.

Plan Disney+ Estándar

Este plan incluye las siguientes características, de acuerdo con la información de la plantilla:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a canales lineales de deportes ESPN y ESPN3 con anuncios.

Video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas en hasta diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium incluye las siguientes prestaciones, según la plantilla:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced en contenidos compatibles.

Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig en vivo por la Champions League 2026-27

FICHA REAL MADRID VS. RB LEIPZIG EN VIVO POR CHAMPIONS LEAGUE 2026 Fecha Miércoles 21 de octubre de 2026 Partido Real Madrid vs. RB Leipzig, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 Hora 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT (Estados Unidos); 1:00 p. m. (México, hora del centro); 2:00 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 3:00 p. m. (Bolivia y Venezuela); 4:00 p. m. (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay); 9:00 p. m. (España peninsular) Canal en Perú ESPN2 Canal en otros países de Sudamérica ESPN, ESPN2 o ESPN5, según la programación de cada territorio Streaming en Perú y Sudamérica Disney+ Premium Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)