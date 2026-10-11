La adrenalina de la Fórmula 1 no se detiene. Tras dejar atrás un vibrante capítulo en Malasia, la máxima categoría del automovilismo aterriza este domingo 11 de octubre en el emblemático Circuito Urbano de Marina Bay para encender la noche con el Gran Premio de Singapur 2026, a las 9:00 a. m. (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), 7:00 a. m. (Perú, Ecuador y Colombia) y 8:00 a.m. (Bolivia y Venezuela). El circuito asiático pondrá a prueba a la parrilla no solo con sus estrechos muros, sino con un asfalto ardiente y condiciones climáticas extremas que convertirán la pista en un auténtico desafío de supervivencia hacia la victoria.

Quien llega con la motivación a tope a este escenario es Franco Colapinto. Luego de cruzar la meta en la decimotercera posición durante el compromiso malayo, el piloto argentino irradió total optimismo de cara al nuevo reto. Confiado en el sólido momento que atraviesa, Colapinto está convencido de que las exigentes características y dimensiones de Singapur representan la vitrina ideal para exprimir todo su potencial al volante y dar la sorpresa.

Mientras tanto, la batalla por la corona del Campeonato Mundial arde en la cima con un dominio absoluto. Andrea Kimi Antonelli se afianza con autoridad en el liderato general, consolidando su campaña con 320 unidades. La escolta inmediata le pertenece a su compañero de garaje en Mercedes, George Russell, quien acumula 236 puntos, dejando en el tercer escalón al incombustible Lewis Hamilton con 214. La mesa está servida para un fin de semana que promete sacar chispas.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, GP de Singapur 2026 por F1?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios de streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

Revisa los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO el GP de Singapur de la Fórmula 1 en Estados Unidos, Argentina y México. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, GP de Singapur 2026 por F1 EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el GP de Singapur 2026 por F1 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, GP de Singapur 2026 por F1?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del GP de Singapur 2026 por F1.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

País Canales / Diales Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de Singapur 2026 por F1?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio de streaming de Disney Plus.

País Canales / Diales Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, GP de Singapur 2026 por F1? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

País Precio mensual Precio anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos