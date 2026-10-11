Continúa el desarrollo del Mundial de la Fórmula 1 y este domingo 11 de octubre es el turno del GP de Singapur 2026. Desde el Circuito Urbano de Marina Bay, no te pierdas esta importante carrera, en donde el último ganador de la F1, Max Verstappen, volverá a salir en la primera posición tras haber obtenido la pole. A continuación, te dejo con los horarios y canales de transmisión del GP de Singapur 2026 .

Max Verstappen conquistó la pole position del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1 tras firmar una espectacular vuelta de 1:31.373 en el circuito callejero de Marina Bay, durante la clasificación del sábado 10 de octubre. El piloto neerlandés de Red Bull superó por apenas 0.054 segundos a Charles Leclerc, de Ferrari, quien saldrá desde la segunda posición, mientras que Lewis Hamilton completó el top 3.

De esta manera, Verstappen consiguió su primera pole position para el GP de Singapur y la número 50 de su carrera en la Fórmula 1, consolidando su gran actuación durante el fin de semana y asegurando un lugar privilegiado en la parrilla de salida para la carrera del domingo.

¿A qué hora es el GP de Singapur 2026 del 11 de octubre?

La carrera del GP de Singapur 2026 iniciará a partir de las 6:00 a.m. CDMX / 7:00 a.m. Bogotá y Lima / 9:00 a.m. Buenos Aires. Sin embargo, como sabemos que esta carrera será sintonizada a través de diferentes partes del mundo, aquí te dejo con los horarios para seguir este circuito desde diferentes zonas.

Estados Unidos: 8:00 a.m. ET

México: 6:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Perú: 7:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

Centroamérica: 6:00 a.m.

Argentina: 9:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Revisa los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO el GP de Singapur de la Fórmula 1 en Estados Unidos, Argentina y México. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Qué canal transmite la carrera del GP de Singapur 2026 EN VIVO por Fórmula 1?

Si resides en Estados Unidos y deseas seguir EN VIVO el GP de Singapur 2026, la transmisión estará disponible a través de Apple TV y F1 TV Pro. Para los aficionados en México, la cobertura en directo podrá verse por Izzi TV, Izzi Go, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro, además del seguimiento minuto a minuto. En España, la carrera se podrá disfrutar mediante las plataformas DAZN y Movistar+, que ofrecerán la transmisión completa del evento.

Canal TV USA: Apple TV y F1 TV Pro

Apple TV y F1 TV Pro Canal TV México: Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro

Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro Canal TV España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Canal TV Latinoamérica: ESPN y Disney Plus Premium