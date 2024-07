Dos gigantes del fútbol europeo se enfrentan en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart el viernes 5 de julio en un partido que promete ser una “final anticipada”. España, con tres títulos de la Eurocopa, y Alemania, también con tres, llegan a los cuartos de final de la Euro 2024 como dos de las selecciones más fuertes del torneo de la UEFA. Si quieres estar al tanto del horario, las alineaciones y dónde ver el encuentro en vivo, sigue leyendo este artículo hasta el final.

La ‘Furia Roja’, con nueve goles a favor y solo uno en contra, ha sido una de las revelaciones del campeonato. El juego atractivo y el talento de jóvenes promesas como Lamine Yamal y Nico Williams han hecho del combinado ibérico que dirige Luis de la Fuente Castillo un serio candidato al título, sobre todo tras conseguir su boleto a este instancia con un puntaje perfecto.

Sin embargo, la ‘Die Mannschaft’ de Julian Nagelsmann presenta un desafío mucho mayor que los anteriores rivales de España. El gigante dormido germano parece haber despertado en esta Eurocopa, liderado por el último baile de Toni Kroos antes de su retirada. Con un equipo experimentado y plagado de estrellas como Jamal Musiala, los alemanes buscarán poner fin al sueño español.

¿Dónde ver el partido España - Alemania por Eurocopa 2024?

El partido España-Alemania será transmitido EN DIRECTO y GRATIS por señal abierta a través de TVE La 1 con las narraciones de Juan Carlos Rivero, David Figueira, Alicia Arévalo, Paco Caro, Paco Grande y Albert Font. Asimismo, se podrá disfrutar vía streaming por RTVE.es y fuboTV España.

Si te encuentras en algún país de Latinoamérica, podrás verlo por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star Plus, que ahora se encuentra integrado en Disney Plus. En México, se verá vía SKY Sports HD. Todas las señales mencionadas se encuentran disponibles en teléfonos celulares de todo tipo (incluyendo Smartphone), computadora (PC), tablets y televisión (Smart TV).

Latinoamérica (Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela): ESPN y Disney+ / Star+

México: Sky Sports

España: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1

Estados Unidos: fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC

¿A qué hora juega España - Alemania por la Eurocopa 2024?

El partido entre España y Alemania empieza a partir de las 18:00 horas de Madrid / Stuttgart . Aquí te comparto los horarios de diferentes países del mundo:

México: 10:00 horas

Costa Rica: 10:00 horas

Honduras: 13:00 horas

Guatemala: 13:00 horas

Nicaragua: 13:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

Perú: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Panamá: 11:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Puerto Rico: 12:00 horas

República Dominicana: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Reino Unido: 17:00 horas

Irlanda: 17:00 horas

Portugal: 17:00 horas

España: 18:00 horas

Alemania: 18:00 horas

Italia: 18:00 horas

Francia: 18:00 horas

Países Bajos: 18:00 horas

En Estados Unidos:

ET: 12:00 horas (horario del Este)

CT: 11:00 horas (horario del Centro)

MT: 10:00 horas (horario de Montaña)

PT: 09:00 horas (horario del Pacífico)

¿Cómo ver el partido España - Alemania EN DIRECTO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El encuentro España - Alemania podrás verlo EN DIRECTO en Estados Unidos a través de la señal de fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC.

¿Cómo ver el partido España - Alemania EN DIRECTO por TV y streaming desde México?

El partido España - Alemania por los cuartos de final de la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por la señal de Blue To Go Video Everywhere, Disney+, Izzi GO y Sky HD.

¿Cómo ver el partido España - Alemania EN DIRECTO por TV y streaming desde Perú?

Si te encuentras en Perú, podrás ver el partido España - Alemania EN DIRECTO a través de la señal de Disney+.

¿En qué canales TV y streaming mirar el partido España - Alemania EN DIRECTO en otros países?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Alemania MagentaTV, Das Erste Argentina Disney+ Austria ORF TVthek, Das Erste, ORF eins Bélgica RTBF Auvio Direct, TF1+, Tipik, Sporza Bolivia Disney+ Brasil Disney+ Canadá TVA+, TSN4, TVA Sports, TSN1 Chile Disney+ Colombia Disney+ Costa Rica Disney+ Dinamarca dr.dk, DR 1 Ecuador Disney+ España RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1 Francia beIN SPORTS CONNECT, TF1+, Molotov, Free, TF1, beIN Sports 1 Italia SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, SI Solo Calcio, RAI 2, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Noruega TV 2 Play, TV 2 Direkte Panamá Disney+, Flow Sports App Paraguay Disney+ Polonia sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP Sport, TVP2 Portugal Sport TV Multiscreen, Sport TV1 Suiza SRF Play, RSI La 2, RTS 2, TF1 Suisse, RTS Sport Turquía TRT 1 Uruguay Disney+ Venezuela Disney+