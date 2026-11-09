La Liga MX anda al rojo vivo y este enfrentamiento es importante de cara a los playoffs. Este domingo 8 de noviembre, no te pierdas la transmisión de Chivas vs. León EN VIVO, desde el Estadio Nou Camp, encuentro que se disputará por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 . Por ahora, Chivas es líder junto a América y Cruz Azul con 29 puntos, mientras que León aún necesita un triunfo para intentar asegurar su clasificación a playoffs.

El partido Chivas de Guadalajara vs. León por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. León hoy por Liga MX?

No te pierdas la transmisión del partido del Chivas de Guadalajara vs. León a partir de las 8:10 p.m. Centro de México, en lo que será el juego que le ponga fin a la jornada del domingo en esta Jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026.

Hora México: 8:10 p.m. CDMX

8:10 p.m. CDMX Hora Estados Unidos: 9:10 p.m. ET

¿Qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs. León EN VIVO por Liga MX 2026?

La transmisión en México del juego Chivas de Guadalajara vs. León EN VIVO podrás seguirla por FOX en TV de paga o mediante streaming en la plataforma de FOX One. Estos son los canales para que puedas mirar este enfrentamiento desde el Estadio Nou Camp.

Canales México: Fox y Fox One.

Fox y Fox One. Canales Estados Unidos: Fox One.

León vs. Chivas: posibles alineaciones

León : Óscar García; Christopher Mora, Juan José Guevara Possu, Jhohan Romaña, Iván Moreno; Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Daniel Arcila; Edgar Guerra, Alfonso Alvarado e Ismael Díaz.

: Óscar García; Christopher Mora, Juan José Guevara Possu, Jhohan Romaña, Iván Moreno; Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Daniel Arcila; Edgar Guerra, Alfonso Alvarado e Ismael Díaz. Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo; Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.