Chivas de Guadalajara y León se medirán en un vibrante encuentro este domingo 8 de noviembre, como parte de la Jornada 16 del Apertura de la Liga MX 2026. El esperado choque se desarrollará en el Estadio León, conocido como Nou Camp, y el silbatazo inicial está programado para las 20:10 horas (tiempo del centro de México). Los aficionados podrán disfrutar de todas las acciones en vivo a través de la señal de FOX.

A pocas fechas de culminar la fase regular del certamen, ambos conjuntos saltarán a la cancha con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla general. Para las Chivas, sacar un resultado positivo en calidad de visitante será fundamental en sus aspiraciones por asegurar su lugar en la fiesta grande, demostrando que cuentan con los argumentos futbolísticos necesarios para pelear por el campeonato en la recta final del semestre.

Por su parte, León intentará hacer valer la localía y aprovechar el constante empuje de su gente para quedarse con la victoria en casa. El equipo felino buscará desplegar un fútbol ofensivo y dinámico que logre incomodar el planteamiento táctico del Rebaño Sagrado, lo que promete un duelo lleno de intensidad, llegadas de peligro y mucha pasión de principio a fin.

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara vs. León EN VIVO por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

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¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.

Horario, TV y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. León por la Liga MX

Torneo: Liga MX.

Liga MX. Instancia: Torneo Apertura, fecha 16.

Torneo Apertura, fecha 16. Partido: Chivas vs. Guadalajara.

Chivas vs. Guadalajara. Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026.

domingo 8 de noviembre de 2026. Horario: 20:10 horas del Tiempo del Centro de México.

20:10 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: Estadio León, Nou Camp.

Estadio León, Nou Camp. Transmisión en México: FOX One (por televisión de paga)

FOX One (por televisión de paga) Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.