Hay un vibrante partido este martes 17 de noviembre, pues chocarán Argentina y Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. Como se trata de un partido imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de TV transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Argentina vs. Costa Rica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 este martes 17 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del miércoles 18 de noviembre

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Argentina vs. Costa Rica?

Este martes 17 de noviembre se podrá ver Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe

Costa Rica: Teletica En Vivo, Teletica Radio 91.5, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, TDMAX

España: Movistar Liga de Campeones, Vamos

La selección argentina disputará su último compromiso internacional de 2026 este martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Lionel Scaloni buscará una victoria para dejar atrás la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. La Albiceleste tendrá como principales referencias a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras el combinado costarricense, dirigido por Bryan Ruiz, intentará cerrar su gira sudamericana con un resultado positivo y respaldado por Manfred Ugalde en ataque. El partido comenzará a las 20:00 horas de Argentina y tendrá transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Telefe, además de las alternativas de streaming Mi Telefe y TyC Sports Play; los aficionados también podrán consultar la cobertura de Repretel y Teletica en Costa Rica, según la programación y disponibilidad de sus respectivas señales. (VIDEO DE X: @Argentina)