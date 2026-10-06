Este martes 6 de octubre, Argentina y Benín se verán las caras en el Estadio Monumental por un amistoso FIFA 2026 que significará el último partido de Lionel Messi con la ‘Albiceleste’. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina vs. Benín en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026 este martes 6 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:00 pm
- Estados Unidos (CT): 6:00 pm
- Estados Unidos (MT): 5:00 pm
- Estados Unidos (PT): 4:00 pm
- España: 1:00 am del miércoles 7 de octubre
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina vs. Benín?
Este martes 6 octubre se podrá ver el juego Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ViX, TUDN Radio
- México: ViX México
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe
- Brasil: SporTV, Globoplay
- Costa Rica: ViX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
- Guatemala: ViX
- Honduras: ViX
- Puerto Rico: ViX