Los New York Giants se enfrentan a los Philadelphia Eagles este domingo 5 de enero a la 1 p.m. ET en el Lincoln Financial Field y la transmisión del partido correrá a cargo de CBS. Los Eagles (13-3), que ya se han asegurado el segundo puesto de la NFC en los playoffs, probablemente aprovecharán este partido de rivalidad para afinar su plantilla y priorizar la salud de cara a los playoffs. Mientras tanto, los Giants (3-13) llegan al partido con el orgullo en juego y un ojo cauteloso en su posición en el Draft de la NFL de 2025, que arriesgaron con una sorprendente victoria por 45-33 sobre los Indianapolis Colts la semana pasada.

Philadelphia llega a la Semana 18 con dudas persistentes sobre su alineación. El mariscal de campo Jalen Hurts, que se recupera de una conmoción cerebral, podría ver acción limitada para prepararse para la ronda de comodines contra Green Bay o Washington. Los Eagles también tienen la oportunidad de ayudar a Saquon Barkley a batir el récord de carreras de Eric Dickerson en una temporada, ya que el corredor estrella se encuentra a sólo 101 yardas del hito. Aunque se especula sobre si los titulares jugarán el primer cuarto o se sentarán por completo, la profundidad de Filadelfia por sí sola puede ser suficiente para desafiar a los Giants.

En cuanto a Nueva York, su reciente victoria demostró la resistencia del equipo a pesar de una temporada mediocre. Con el mariscal de campo suplente Drew Lock potencialmente liderando la ofensiva, los Giants se enfrentan a una tarea difícil contra una lista de Eagles construida para la disputa de los playoffs. Incluso si Filadelfia da descanso a sus jugadores clave, su profundidad superior podría plantear problemas significativos a Nueva York. Puede que este partido de rivalidad no tenga implicaciones de postemporada para ninguno de los dos equipos, pero la intensa historia entre estas franquicias garantiza una dura batalla en el popular “Linc”.

Partido entre los Philadelphia Eagles y los New York Giants, disputado en el Lincoln Financial Field (Filadelfia) durante la semana 18.

Ficha del partido Eagles vs. Giants por Semana 18 de NFL 2024-25

Fecha: Domingo, 5 de enero de 2025

Domingo, 5 de enero de 2025

1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT, 10:00 am PT Lugar: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)

Horario para ver Eagles vs. Giants por Semana 18 de NFL 2024-25

Países Horario España 7:00 pm horario peninsular español Estados Unidos 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT, 10:00 am PT México 12:00 pm hora de CDMX Costa Rica 12:00 pm Tiempo del Centro Nicaragua 12:00 pm Tiempo del Centro El Salvador 12:00 pm Tiempo del Centro Guatemala 12:00 pm Tiempo del Centro Honduras 12:00 pm Tiempo del Centro Argentina 3:00 pm hora de Buenos Aires Chile 3:00 pm hora de Santiago Colombia 1:00 pm hora de Bogotá Perú 1:00 pm hora de Lima Ecuador 1:00 pm hora de Quito Venezuela 2:00 pm hora de Caracas Uruguay 3:00 pm hora de Montevideo Paraguay 3:00 pm hora de Paraguay Bolivia 2:00 pm hora de La Paz Canadá 1:00 pm hora de Ottawa Brasil 3:00 pm hora de Brasilia Italia 7:00 pm CEST

¿Dónde ver Eagles vs. Giants en vivo por TV y streaming?

Si quieres ver desde Estados Unidos el partido Eagles vs. Giants por la Semana 18 de NFL 2024-25, el canal CBS transmitirá el partido en vivo por televisión, mientras que NFL+ y Paramount+ harán lo propio por streaming. En México -país donde la NFL tiene miles de fanáticos- y Latinoamérica, el enfrentamiento podrá verse por streaming a través de la señal de Paramount+.

En territorios seleccionados, como es el caso de España, el encuentro también podrá verse por DAZN; sin embargo, en naciones como Australia y Nueva Zelanda, el juego se podrá disfrutar única y exclusivamente por ESPN PacRim.