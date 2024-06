Este jueves 20 de junio inicia la defensa del título de la Copa América para la Selección Argentina, pues se enfrentará a Canadá por la primera fecha del Grupo A del certamen continental en su edición 2024. El encuentro, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium (ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos), promete generar muchas emociones, así que no te lo puedes perder. Arrancará a las 20:00 en Washington D. C., 19:00 en Chicago, 18:00 en Denver, 17:00 en Los Ángeles, 18:00 en Ciudad de México, 19:00 en Perú y 21:00 horas en el país de la ‘Albiceleste’. No te desesperes porque tú podrás mirarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV Sports.

Tras ganar 1-0 a Ecuador y 4-1 a Guatemala en partidos amistosos, la ‘Albiceleste’ desea obtener una nueva victoria, esta vez en un duelo por los puntos. Pero no la tendrá fácil, pues al frente estará una escuadra norteamericana que necesita ‘lavarse la cara’ porque en sus encuentros de preparación no conoció el triunfo: cayó 4-0 ante Países Bajos e igualó 0-0 con Francia. Dicho ello, nos espera un compromiso con muchas emociones.

¿Cómo ver por TV Argentina vs. Canadá EN VIVO vía DIRECTV Sports?

Desde Argentina, el partido estará disponible en DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. Para seguir el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024 vía TV, se debe sintonizar las siguientes señales:

DIRECTV Sports – Canal 610

DIRECTV Sports 2 – Canal 612

DIRECTV Sports + - Canal 613

Links para ver Argentina vs. Canadá por Copa América 2024

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles del partido Argentina vs. Canadá en vivo por Copa América 2024 para verlo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.