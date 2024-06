Brasil y Costa Rica se enfrentan en la Copa América 2024 como parte de la Jornada 1 de la Fase de Grupos este lunes 24 de junio desde el SoFi Stadium en California, Estados Unidos a las 21:00 horas (ET)/22:00 horas (BR)/19:00 horas (CR). Para no perderte el encuentro, te dejo en este artículo cómo ver el partido por DirecTV Sport y DGO Online, además, entérate de los horarios e información de los equipos.

La selección brasileña llega al torneo continental tras disputar partidos amistosos contra México y Estados Unidos. Con un entrenador nuevo y sin Neymar Jr, la verdeamarela busca avanzar el torneo. Por su parte, los ‘Ticos’ son líderes invictos de su grupo en las Eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial 2026, y hace menos de un mes empató un amistoso contra la Uruguay de Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver DirecTV Sports En Vivo, Brasil vs Costa Rica?

La señal de DSports se encuentra disponible en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela por los canales 610 SD y 1610 HD. Cabe señalar que este servicio es exclusivo de DirecTV para Sudamérica. No hay forma de conseguirlo bajo otro operador del cable. No obstante, se puede contratar con ofertas de prepago o desde la app de DirecTv Go (DGO).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, Brasil vs Costa Rica?

Para ver Brasil vs Costa Rica tienes la opción disponible en DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. Para seguir el partido por la primera fecha del Grupo D de la Copa América 2024 puedes hacerlo vía TV, sintoniza las siguientes señales:

DIRECTV Sports – Canal 610

DIRECTV Sports 2 – Canal 612

DIRECTV Sports + - Canal 613

¿Dónde descargar DGO para ver Brasil vs Costa Rica?

Ahora te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles para ver el Brasil vs Costa Rica en vivo por Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV:

Posible alineación, Brasil vs. Costa Rica