Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienzan con un atractivo enfrentamiento entre Sudáfrica y Canadá, selecciones que buscarán dar el primer paso hacia la siguiente etapa del torneo. El encuentro se disputará este domingo 28 de junio en la ciudad de Los Ángeles, donde ambos equipos intentarán imponer su estilo para seguir en carrera por el título.

Los aficionados de Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante la cobertura de DIRECTV, uno de los operadores con derechos oficiales de transmisión del Mundial 2026 en la región. Además, quienes prefieran ver el partido por internet podrán hacerlo a través de DGO (DIRECTV GO) desde cualquier dispositivo compatible. A continuación, te contamos cómo acceder a la transmisión EN VIVO y cuáles son los horarios oficiales del Sudáfrica vs. Canadá según tu país.

¿Cómo ver Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por DIRECTV y DGO?

Los usuarios que cuenten con una suscripción activa a DIRECTV podrán disfrutar del partido entre Sudáfrica y Canadá mediante los canales deportivos habilitados para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La transmisión incluirá la previa del encuentro, narración en vivo, análisis y el resumen con las mejores jugadas al finalizar el compromiso.

Ver el partido por DIRECTV

Los suscriptores podrán seguir el encuentro desde la señal de DIRECTV, canal disponible en los países donde el operador posee los derechos de emisión del Mundial.

Solo es necesario contar con un plan activo que incluya los canales deportivos correspondientes.

Ver Sudáfrica vs. Canadá por DGO Online

Otra alternativa para disfrutar del partido es DGO, la app oficial de streaming de DIRECTV, que permite acceder a la programación en vivo desde internet.

Podrás ver el encuentro desde:

Computadora.

Teléfono celular.

Tablet.

Smart TV compatibles.

Para acceder al servicio únicamente debes iniciar sesión con tu cuenta de DGO y disponer de una conexión estable a internet.

Señal de ESPN EN VIVO para seguir la transmisión de Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

Horarios del Sudáfrica vs. Canadá por país

El partido entre Canadá y Sudáfrica se juega este domingo 28 de junio de 2026 en Los Ángeles, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

País Hora México 13:00 Costa Rica 13:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00 Panamá 14:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Chile 15:00 Estados Unidos (ET) 16:00 República Dominicana 16:00 Puerto Rico 16:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Paraguay 16:00 Brasil 16:00 España 21:00