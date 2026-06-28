Inician los 16avos de final del Mundial 2026 con el partido entre Canadá y Sudáfrica. Ambas selecciones quedaron segundos en sus respectivos grupos y ahora buscarán dar el golpe sobre la mesa. El compromiso se realizará hoy domingo 28 de junio en el SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos.

Canadá es coanfitrión del Mundial y, si bien en la fase de grupos no dejó grandes brillos en su juego, quiere seguir haciendo historia. Sudáfrica, por su parte, sorprendió con su victoria a Corea del Sur, lo que le permitió quedarse con el segundo puesto y lograr el pase a los 16avos de final.

¿A qué hora juegan Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Horarios en Estados Unidos para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el emocionante partido entre Canadá y Sudáfrica, que dará inicio a los 16avos de final del Mundial 2026.

Zona horaria Hora Tiempo del Pacífico (PT) (Los Ángeles, Vancouver) 12:00 p. m. Tiempo de la Montaña (MT) (Denver, Calgary) 1:00 p. m. Tiempo del Centro (CT) (Dallas, Chicago) 2:00 p. m. Tiempo del Este (ET) (Miami, Nueva York, Toronto) 3:00 p. m.

Horarios del Sudáfrica vs. Canadá por Mundial 2026

Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Sudáfrica por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 1:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Puerto Rico: 3:00 p.m.

República Dominicana: 3:00 p. m.

Panamá: 2:00 p. m.

Costa Rica: 1:00 p. m.

El Salvador: 1:00 p. m.

Guatemala: 1:00 p. m.

Honduras: 1:00 p.m.

Nicaragua: 1:00 p. m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Chile (Santiago): 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

En México, el partido entre Canadá contra Sudáfrica por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 iniciará a las 13:00 horas.

Detalle del cruce entre Sudáfrica y Canadá en vivo hoy por el Mundial 2026. Conozca a qué hora juega y qué canal transmite el encuentro en señal abierta y televisión digital en México y EE.UU. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Canales TV de EE.UU. que pasan el Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de TV en EE. UU

Tipo de señal Canal/Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta/ cable (español) Telemundo Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

Plataformas online y streaming en EE.UU

Tipo de señal Plataforma Detalle Streaming (OTT, inglés) FuboTV Plataforma de TV online que integra la señal de FOX para el Mundial 2026 Streaming (inglés) Tubi Servicio de streaming asociado a FOX con partidos del Mundial 2026. Streaming (inglés) Peacock Plataforma de NBC/Telemundo con señal del Mundial en EE. UU. Streaming (inglés) SiriusXM FC Audio en inglés con cobertura del partido.

Radio en español Fútbol de Primera Radio Transmisión radial en español del encuentro.

¿Qué canal TV pasa Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO ONLINE en otros países del mundo?

El Sudáfrica vs. Canadá se verá, en general para Latinoamérica, por DSports en TV paga, además de señales locales en México y otros territorios.

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Bolivia: Tigo Sports y Entel

Brasil: Disney Plus Premium y CazéTV

Canadá: TSN+, TSN1, TSN 3, TSN4, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave

Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Costa Rica: FOX+.

Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Honduras: Tigo Sports Honduras.

Italia: DAZN Italia, RAI 1 y RaiPlay

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN EN VIVO, Azteca Deportes EN VIVO y ViX México.

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

Panamá: Tigo Sports

Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Puerto Rico: Telemundo y NAICOM

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Fubo TV y La 2 Cat

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO