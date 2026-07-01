Pocas selecciones llegan a los dieciseisavos de final con sensaciones tan distintas como Ecuador y México. Mientras el Tri avanzó con puntaje perfecto y sin recibir goles en la fase de grupos, la selección ecuatoriana encontró la clasificación en el momento de mayor presión, cuando derrotó a Alemania y transformó un escenario que parecía conducir a la eliminación. Este martes 30 de junio ambos se enfrentarán en el Estadio Azteca desde las 20:00 horas de Quito (19:00 de Ciudad de México; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT), con un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 en juego.
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece vuelve a apoyarse en la velocidad de Gonzalo Plata, la experiencia de Enner Valencia y el equilibrio que aportan Moisés Caicedo y Piero Hincapié para intentar derribar a uno de los anfitriones del torneo. Del otro lado estará una selección mexicana que convirtió la regularidad en su principal fortaleza y que buscará aprovechar el respaldo de un Estadio Azteca completamente lleno.
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¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026?
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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. México?
A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el encuentro entre Ecuador y México desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet. La plataforma ofrece acceso a la programación deportiva de DSports y cobertura de los principales partidos del Mundial 2026.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. México por el Mundial 2026
- Partido: Ecuador vs. México, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026
- Horario: 20:00 horas de Ecuador, Colombia y Perú; 19:00 horas de México; 21:00 horas ET; 18:00 horas PT; 22:00 horas de Chile y Venezuela; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 03:00 horas de España (miércoles 1 de julio)
- Fecha: Martes 30 de junio de 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV GO (DGO)
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México (México)
- Árbitro: Por designar
La eliminatoria también ofrecerá un atractivo duelo de estilos. Ecuador buscará acelerar el juego a través de Gonzalo Plata y Enner Valencia, mientras que México confía en el equilibrio que le han dado Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones durante el torneo. Noventa minutos separan a ambos equipos de los octavos de final.