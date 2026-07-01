Pocas selecciones llegan a los dieciseisavos de final con sensaciones tan distintas como Ecuador y México. Mientras el Tri avanzó con puntaje perfecto y sin recibir goles en la fase de grupos, la selección ecuatoriana encontró la clasificación en el momento de mayor presión, cuando derrotó a Alemania y transformó un escenario que parecía conducir a la eliminación. Este martes 30 de junio ambos se enfrentarán en el Estadio Azteca desde las 20:00 horas de Quito (19:00 de Ciudad de México; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , con un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 en juego.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece vuelve a apoyarse en la velocidad de Gonzalo Plata, la experiencia de Enner Valencia y el equilibrio que aportan Moisés Caicedo y Piero Hincapié para intentar derribar a uno de los anfitriones del torneo. Del otro lado estará una selección mexicana que convirtió la regularidad en su principal fortaleza y que buscará aprovechar el respaldo de un Estadio Azteca completamente lleno.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, computadora, tableta o Smart TV? La transmisión para Ecuador y gran parte de Sudamérica estará disponible mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO). A continuación, te contamos cómo seguir el encuentro EN VIVO por televisión y online.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026?

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Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. México?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el encuentro entre Ecuador y México desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet. La plataforma ofrece acceso a la programación deportiva de DSports y cobertura de los principales partidos del Mundial 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. México por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. México, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Ecuador vs. México, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 20:00 horas de Ecuador, Colombia y Perú; 19:00 horas de México; 21:00 horas ET; 18:00 horas PT; 22:00 horas de Chile y Venezuela; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 03:00 horas de España (miércoles 1 de julio)

20:00 horas de Ecuador, Colombia y Perú; 19:00 horas de México; 21:00 horas ET; 18:00 horas PT; 22:00 horas de Chile y Venezuela; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 03:00 horas de España (miércoles 1 de julio) Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

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DIRECTV GO (DGO) Estadio: Estadio Azteca

Estadio Azteca Ciudad: Ciudad de México (México)

Ciudad de México (México) Árbitro: Por designar

La eliminatoria también ofrecerá un atractivo duelo de estilos. Ecuador buscará acelerar el juego a través de Gonzalo Plata y Enner Valencia, mientras que México confía en el equilibrio que le han dado Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones durante el torneo. Noventa minutos separan a ambos equipos de los octavos de final.

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)