La Albiceleste tiene su segunda prueba en este Mundial de Fútbol 2026 y se enfrentará a la selección que podría complicarla en esta fase de grupos. Este lunes 22 de junio, no te pierdas el partido de Argentina vs. Austria, que se vivirá desde el AT&T Stadium de Dallas, válido por la Jornada 2 del Grupo J. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir este duelo, donde Lionel Messi será titular en el equipo de Scaloni.
¿A qué hora juega Argentina vs. Austria hoy por el Mundial 2026?
Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Argentina vs. Austria, por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026.
- Argentina: 14:00 horas.
- Chile: 13:00 horas.
- Ecuador: 12:00 horas.
- España: 19:00 horas.
- Estados Unidos: 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT, 10:00 am PT.
- México: 11:00 horas (CDMX).
- Colombia: 12:00 horas.
- Paraguay: 14:00 horas.
- Perú: 12:00 horas.
- Uruguay: 14:00 horas.
- Venezuela: 13:00 horas.
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026?
La Albiceleste juega y el mundo se paraliza para ver a Lionel Messi y compañía. Este lunes 22 de junio, no te pierdas el partido de Argentina vs. Austria EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.
- Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefe.
- Bolivia: DSports y DGO.
- Chile: DSports, DGO y DAZN.
- Colombia: DSports, DGO, DAZN y Win Sports World Cup.
- Ecuador: DSports, DGO y DAZN.
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo y Peacock.
- España: La 1 de RTVE, RTVE Play, DAZN y Movistar Plus+.
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports (según país), DSports y DGO.
- Paraguay: GEN, Trece, DSports y DGO.
- Perú: América TV, DSports, DGO y DAZN.
- Uruguay: DSports, DGO y AUF TV.
- Venezuela: DSports, DGO y DAZN.
Formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
- Argentina: E. Martínez; F. Medina, L. Martinez, C. Romero, N. Molina; N. González, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul; J. Álvarez, L. Messi.
- Austria: A. Schlager; K. Laimer, P. Lienhart, K. Danso, D. Alaba; R. Schmid, N. Seiwald, M. Sabitzer, X. Schlager; M. Arnautović, P. Mwene.