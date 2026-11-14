La selección mexicana enfrentará a Jamaica por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League en el National Stadium de Kingston, este sábado 14 de noviembre. El equipo de Rafa Márquez tendrá su duelo más importante desde que asumió la dirección técnica y buscará la clasificación a la Final Four que se celebrará el próximo año. A pesar de la ilusión de la tricolor, la tarea no será sencilla. Los Reggae Boyz son un equipo intenso físicamente que sabe disputar estos tipos de compromisos. No tendrá problemas en ceder el balón y buscar el contragolpe para llegar al área rival.

El encuentro comenzará a las 7:00 p.m. (hora de Ciudad de México) y podrá seguirse EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca 7. Alienta a la selección en este importante reto. El duelo de vuelta se desarrollará en el Estadio BBVA el 17 de noviembre. Compromiso donde la Tri buscará llegar con la llave a su favor.

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México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League: fecha, lugar, horarios y canales de TV

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026

Partido: México vs. Jamaica

Competición: Cuartos de final, ida, por la Concacaf Nations League

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: ViX Premium

Horario: 7:00 p.m.

Estadio: National Stadium

Ciudad: Kingston