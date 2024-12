No puedes perderte este partidazo. La señal abierta del Canal 5 junto a TUDN transmitirán el partido de América vs. Cruz Azul por la semifinal de ida del Apertura 2024 de la Liga MX, encuentro que se desarrollará este jueves 05 de diciembre desde las 8:00 p.m. (hora Centro de México), en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los dos principales candidatos al título estarán cara a cara, pues Cruz Azul viene de ser líder de la tabla general, mientras que América es el bicampeón y va por un tricampeonato que sería histórico en el fútbol mexicano, pues hasta ahora no se ha obtenido en los torneos cortos de Liga MX.

Transmisión del partido de América vs. Cruz Azul por la semifinal de ida de la Liguilla MX 2024 este jueves 5 de diciembre. (Foto: Composición Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Cruz Azul por Liguilla MX 2024?

El Canal 5 de Televisa se puede ver gratis por señal abierta y, también, desde los servicios de cable de Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Aquí te compartimos los números de los canales para mirar el partido entre América y Cruz Azul por la ida de la semifinal de la Liguilla del Torneo Apertura de la Liga MX 2024.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa EN VIVO y EN DIRECTO por Internet?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de una plataforma de streaming, estamos hablando de ViX+ y TUDN, aplicaciones en donde puedes ver este y otros canales totalmente en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, debes pagar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN En Vivo, América vs. Cruz Azul desde México?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN En Vivo, América vs. Cruz Azul desde los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el América vs. Cruz Azul por la semifinal de ida de Liga MX 2024.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV