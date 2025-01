La NFL va cerrando su temporada regular este domingo 05 de enero con un enfrentamiento crucial que podría definir un lugar en la Serie Divisional. Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs chocarán desde el Empower Field at Mile High, en lo que será un enfrentamiento de la Semana 18 en la NFL 2024-25 . Aquí te dejo con los principales horarios, canales de TV y dónde podrás seguir en streaming online este duelo de pronóstico reservado.

Cabe señalar que los Denver Broncos aún no aseguran un lugar en la ronda divisional (playoffs), pues todo depende de si le ganan o empatan contra los Kansas City Chiefs. De no darse ninguno de estos resultados, dependerán de si Cincinnati Bengals y Miami Dolphins empatan o pierden sus respectivos juegos.

Una buena noticia para los Denver Broncos es que Patrick Mahomes no estará presente en este enfrentamiento, pues los Kansas City Chiefs ya aseguraron la clasificación directa a los playoffs y le darán un descanso a su máxima figura, que aspira nuevamente a un Super Bowl.

Patrick Mahomes fue la figura de los Chiefs en el Super Bowl 2024. (Foto: NFL)

¿A qué hora juegan Broncos vs. Chiefs por la Semana 18 de NFL 2024-25?

Mira la transmisión del juego de Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs a partir de las 4:25 p.m. ET, 1:25 p.m. PT o 3:25 p.m. CT. Estos son todos los horarios principales para seguir el enfrentamiento desde el Empower Field at Mile High de la semana 18 de la NFL.

¿En qué canal de TV ver Broncos vs. Chiefs EN VIVO por la Semana 18?

El juego entre Denver Broncos y Kansas City Chiefs será transmitido en Estados Unidos por la señal de CBS, así como también mediante NFL Game Pass que lo lleva la señal de DAZN en cualquier parte del mundo. Estos son los únicos canales que van a transmitir el enfrentamiento entre ambas franquicias.

¿Dónde ver Broncos vs. Chiefs online Juego de la Semana 18 de NFL?

Mira online el juego entre Denver Broncos y Kansas City Chiefs este domingo 05 de enero a través de la señal de NFL Game Pass, en el que el kickoff está programado para iniciar desde las 4:25 p.m. ET. Esta es la única opción que tienes en streaming para seguir el duelo entre ambas escuadras.