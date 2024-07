El Brasil vs. Nigeria, que corresponde a la primera fecha del Grupo C del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, genera mucha expectativa. No te lo puedes perder. Las dos selecciones chocarán en el Estadio de Burdeos este jueves 25 de julio. Para que sepas a qué hora empezará el partido y dónde verlo EN VIVO y EN DIRECTO, lee este artículo hasta el final. ¡Aquí está toda la información que necesitas!

¿A qué hora ver el Brasil vs. Nigeria EN VIVO en México?

En México, el partido entre Brasil y Nigeria podrás apreciarlo EN VIVO desde las 11:00 en CDMX.

¿A qué hora ver el Brasil vs. Nigeria EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Brasil vs. Nigeria EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 13:00 en Washington D.C., 12:00 en Chicago, 11:00 en Denver y 10:00 tanto en Phoenix como en Los Ángeles.

¿A qué hora ver el Brasil vs. Nigeria EN VIVO en España?

Las personas que están en España deben saber que en dicho país el Brasil vs. Nigeria empezará a las 19:00.

¿A qué hora inicia el Brasil vs. Nigeria EN VIVO en distintos países del mundo?

País Hora Argentina 14:00 Brasil (Brasilia) 14:00 Francia 19:00 Uruguay 14:00 Chile (Santiago) 13:00 Colombia 12:00 Ecuador 12:00 Paraguay 13:00 Perú 12:00 Venezuela 13:00 Bolivia 13:00 Costa Rica 11:00 Guatemala 11:00 El Salvador 11:00 Nicaragua 11:00 Honduras 11:00 Panamá 12:00 Puerto Rico 13:00 República Dominicana 13:00 Canadá 13:00

¿Cómo ver el partido Brasil vs. Nigeria EN VIVO por TV y streaming desde España?

Si te encuentras en España, podrás ver el partido Brasil vs. Nigeria por los Juegos Olímpicos de París 2024 a través de las señales de Eurosport Player Spain y Eurosport Player Greece.

¿Cómo ver el partido Brasil vs. Nigeria EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Brasil vs. Nigeria por los Juegos Olímpicos de París 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de TUDN, TUDN En Vivo y ViX.

¿Cómo ver el partido Brasil vs. Nigeria EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Brasil vs. Nigeria por los Juegos Olímpicos de París 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de fuboTV, nbcsports.com, NBC Sports App, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y Telemundo.

¿Cómo ver el Brasil vs. Nigeria EN VIVO por TV y streaming en distintos países del mundo?

País Canales de TV y servicios de streaming Australia Stan Sport, 9Now Austria Eurosport Player Deutschland Canadá CBC Sports App, cbcsports.ca Croacia MAX, Eurosport Player Dinamarca discovery+, Eurosport Player Denmark, MAX Francia Eurosport Player France, MAX Alemania Eurosport Player Deutschland, Eurosport Player Greece Gran Bretaña discovery+, discovery+ App, EuroSport Player UK Italia Eurosport Player Italy Países Bajos Eurosport Player Netherlands, MAX Panamá ViX, TUDN Portugal