El partido de la fecha donde se pondrán en juego más de tres puntos. Atlético de Madrid recibirá a Barcelona hoy domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga EA Sports desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Los azulgranas son líderes del campeonato con 30 puntos, mientras que el equipo de Diego Simeone es segundo con 28 unidades. Por lo que ambos conjuntos están en la obligación de proponer su idea futbolística, porque una derrota puede ser un duro tropiezo en su camino hacia el título.

Por el lado de Barcelona, Rodri es la baja confirmada. El volante español sufrió una lesión y se perderá el partido. Por lo que Hansi Flick tendrá que mover su sistema táctico para intentar mantener el control del medio campo y explotar las condiciones de sus atacantes, donde sobresalen Lamine Yamal y Raphinha, el goleador y capitán del equipo. Dos jugadores que saben moverse ante la presión de los contrincantes defensas.

Impulsado por una excelente racha de resultados, el Atlético de Madrid afronta un duelo trascendental con la firme intención de asaltar el liderato de LaLiga. Fiel al inconfundible sello táctico de Diego Simeone, el conjunto colchonero buscará hacer valer su innegociable intensidad y garra sobre el terreno de juego para sumar tres puntos vitales en la carrera por el campeonato.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Barcelona, que juegan hoy por LaLiga en América Latina, menos en Brasil, estará a cargo de ESPN. Por streaming, el compromiso lo puedes seguir por Disney+ Premium.

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: CazéTV

Chile: ESPN y Disney+ Premium

Colombia: ESPN y Disney+ Premium

Costa Rica: ViX y Sky Sports

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi.

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICON

España: DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV.

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Barcelona ONLINE en México?

En México, puedes ver el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona de manera online (vía streaming) a través de las plataformas Sky+ y la aplicación izzi go. Si deseas sintonizar el encuentro por televisión de paga, la transmisión en vivo estará a cargo de los canales de Sky Sports y la señal de izzi.

FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por la jornada 12 de LaLiga, encuentro disponible en México a través de la señal de SKY Sports HD y su plataforma digital SKY Plus. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Barcelona ONLINE en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se podrá disfrutar en vivo y de manera online a través de ESPN+, la plataforma principal que transmite LaLiga con narración en inglés y español, o mediante la ESPN App ingresando con una suscripción activa o las credenciales de un proveedor de TV de paga afiliado. Como alternativas digitales adicionales, el encuentro también estará disponible en los servicios de streaming de televisión en vivo Fubo y Sling TV, los cuales incluyen el canal ESPN Deportes dentro de sus paquetes de programación para seguir todas las acciones en tiempo real.

Horarios del partido Atlético de Madrid vs. Barcelona

El duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga, está programado para el domingo 8 de noviembre de 2026. A continuación, los horarios por región:

México: 14:00 horas (Centro de México), 13:00 horas (Pacífico) y 12:00 horas (Noroeste).

Estados Unidos: 15:00 horas (ET), 14:00 horas (CT), 13:00 horas (MT) y 12:00 horas (PT).

Costa Rica: 14:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

Guatemala: 14:00 horas

Honduras: 14:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas