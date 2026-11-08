El partido de la fecha donde se pondrán en juego más de tres puntos. Atlético de Madrid recibirá a Barcelona hoy domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga EA Sports desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Los azulgranas son líderes del campeonato con 30 puntos, mientras que el equipo de Diego Simeone es segundo con 28 unidades. Por lo que ambos conjuntos están en la obligación de proponer su idea futbolística, porque una derrota puede ser un duro tropiezo en su camino hacia el título.
Por el lado de Barcelona, Rodri es la baja confirmada. El volante español sufrió una lesión y se perderá el partido. Por lo que Hansi Flick tendrá que mover su sistema táctico para intentar mantener el control del medio campo y explotar las condiciones de sus atacantes, donde sobresalen Lamine Yamal y Raphinha, el goleador y capitán del equipo. Dos jugadores que saben moverse ante la presión de los contrincantes defensas.
Impulsado por una excelente racha de resultados, el Atlético de Madrid afronta un duelo trascendental con la firme intención de asaltar el liderato de LaLiga. Fiel al inconfundible sello táctico de Diego Simeone, el conjunto colchonero buscará hacer valer su innegociable intensidad y garra sobre el terreno de juego para sumar tres puntos vitales en la carrera por el campeonato.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por LaLiga?
La transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Barcelona, que juegan hoy por LaLiga en América Latina, menos en Brasil, estará a cargo de ESPN. Por streaming, el compromiso lo puedes seguir por Disney+ Premium.
- Argentina: ESPN y Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN y Disney+ Premium
- Brasil: CazéTV
- Chile: ESPN y Disney+ Premium
- Colombia: ESPN y Disney+ Premium
- Costa Rica: ViX y Sky Sports
- Ecuador: ESPN y Disney+ Premium
- El Salvador: ViX y Sky Sports
- Guatemala: ViX y Sky Sports
- Honduras: ViX y Sky Sports
- México: Sky Sports, Sky+ e Izzi.
- Nicaragua: ViX y Sky Sports
- Panamá: ViX y Sky Sports
- Paraguay: ESPN y Disney+ Premium
- Perú: ESPN y Disney+ Premium
- Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICON
- España: DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV.
- Uruguay: ESPN y Disney+ Premium
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App
- Venezuela: ESPN y Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Barcelona ONLINE en México?
En México, puedes ver el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona de manera online (vía streaming) a través de las plataformas Sky+ y la aplicación izzi go. Si deseas sintonizar el encuentro por televisión de paga, la transmisión en vivo estará a cargo de los canales de Sky Sports y la señal de izzi.
¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Barcelona ONLINE en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se podrá disfrutar en vivo y de manera online a través de ESPN+, la plataforma principal que transmite LaLiga con narración en inglés y español, o mediante la ESPN App ingresando con una suscripción activa o las credenciales de un proveedor de TV de paga afiliado. Como alternativas digitales adicionales, el encuentro también estará disponible en los servicios de streaming de televisión en vivo Fubo y Sling TV, los cuales incluyen el canal ESPN Deportes dentro de sus paquetes de programación para seguir todas las acciones en tiempo real.
Horarios del partido Atlético de Madrid vs. Barcelona
El duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga, está programado para el domingo 8 de noviembre de 2026. A continuación, los horarios por región:
- México: 14:00 horas (Centro de México), 13:00 horas (Pacífico) y 12:00 horas (Noroeste).
- Estados Unidos: 15:00 horas (ET), 14:00 horas (CT), 13:00 horas (MT) y 12:00 horas (PT).
- Costa Rica: 14:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- Guatemala: 14:00 horas
- Honduras: 14:00 horas
- Nicaragua: 14:00 horas
- Panamá: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- España: 21:00 horas