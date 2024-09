Argentina y Chile harán vibrar a todos los aficionados que asistirán al Estadio Más Monumental, de la ciudad de Buenos Aires, cuando se enfrenten este jueves 5 de septiembre (21:00 hora argentina; 8 pm ET / 5 pm PT de Estados Unidos) por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2024.

La Selección Argentina regresa a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tras la exitosa campaña en la Copa América 2024, donde se consagraron como bicampeones, esta vez para enfrentar a su similar de Chile. El partido correspondiente a la jornada 7 de las clasificatorias en la zona de la Conmebol se disputará este jueves 5 de septiembre, a partir de las 21:00 horas de la noche de Buenos Aires, desde el Estadio Más Monumental.

Sin la presencia de Lionel Messi, descartado por lesión en el Inter Miami, y Ángel Di María, quien anunció su retiro oficial, el técnico Scaloni contará con nuevos referentes en la Albiceleste como es el caso de Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alejandro Garnacho, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. El regreso de Paulo Dybala, quien no participó en la última Copa América, es una de las principales novedades para el duelo contra Chile.

En la jornada previa, Argentina derrotó (1-0) a Brasil en el mítico Estadio Maracaná con un gol de Nico Otamendi. Aquel resultado les sirvió para poder afianzarse en el primer lugar de la tabla de posiciones al sumar 15 puntos por encima de Uruguay (13), Colombia (12), Venezuela (9), Ecuador (8), Brasil (7), Paraguay (5), Chile (5), Bolivia (3) y Perú (2).

Lionel Messi sufre una lesión de ligamento en el tobillo derecho y no estará disponible en el Argentina vs. Chile. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Chile, por su parte, cayó (1-0) frente a Ecuador antes de su participación en la Copa América donde tampoco les fue nada bien luego de quedar eliminados en la fase de grupos por la selección de Canadá. A pesar del tenso clima que se vive en La Roja, hoy en el octavo lugar de la clasificación con apenas 5 unidades, hay esperanzas en Ricardo Gareca quien hará su estreno oficial en las eliminatorias.

Para esta misión, el Tigre tendrá una tarea difícil debido a las lesiones de Alexis Sánchez y Diego Valdés. También se suman las ausencias de Claudio Bravo, quien hace pocos días anunció su retiro oficial, y la del suspendido Gabriel Suazo. Sin embargo, Gareca contará con una nueva camada de jugadores dispuestos a lograr una hazaña en Argentina como son Paulo Díaz, Felipe Loyola, Williams Alarcón, Rodrigo Echeverría y Bruno Barticciotto.

“La Selección está en un proceso natural. Ya no está Claudio (Bravo) y el grupo se está armando de a poco. Son muchachos que están pidiendo la oportunidad y ahí se irán generando nuevas expectativas. Veo un plantel que nos gusta, algunos son jóvenes y otros de experiencia que deberán asumir esta situación. Por ahora no veo un líder natural, pero empezarán a emerger. ¿Quién será capitán? Aún no lo defino y no veo mal que los de experiencia que van quedando tomen la jineta. Respetaría esa tendencia”, indicó Gareca en rueda de prensa.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Chile por Eliminatorias 2026?

El juego entre Argentina y Chile se llevará a cabo este jueves 5 de septiembre en el Estadio Más Monumental a partir de las 21:00 horas de Buenos Aires y Santiago. A continuación, te comparto la lista de horarios según el país donde te encuentres:

México: 18:00

Costa Rica: 18:00

Honduras: 18:00

Guatemala: 18:00

Perú: 19:00

Ecuador: 19:00

Colombia: 19:00

Panamá: 19:00

Venezuela: 20:00

Bolivia: 20:00

Argentina: 20:00

Chile: 20:00

Brasil: 21:00

Uruguay: 21:00

Paraguay: 21:00

España: 02:00 (Viernes 6 de septiembre)

En Estados Unidos:

ET: 8 pm (hora del Este)

CT: 7 pm (hora del Centro)

MT: 6 pm (hora de Montaña)

PT: 5 pm (hora del Pacífico)

¿Dónde ver partido Argentina vs. Chile EN VIVO y ONLINE por Eliminatorias 2026?

Los hinchas de la Albiceleste podrán ver el partido entre Argentina y Chile por TV Pública (Canal 7), Telefé y TyC Sports, mientras que los de La Roja cuentan con Chilevisión, Disney Plus y ESPN Chile. En Estados Unidos, los partidos irán por la señal de fuboTV, Universo Now, Telemundo Deportes, ViX Premium y Universo. Aquí te dejo la lista de canales de televisión y servicios streaming para mirarlo en tu país.

País Canales de TV Argentina TyC Sports, TV Pública, Telefé, Cont, Telecentro Play y Flow Chile Disney+ Chile, Chilevisión y ESPN Chile Estados Unidos fuboTV, Universo Now, Telemundo Deportes, ViX Premium y Universo Bolivia FBF Play y Disney Plus Chile Ecuador El Canal del Fútbol (ECDF) Paraguay GEN Perú Movistar Deportes y Movistar Play Uruguay AUF TV, Antel TV y DirecTV Sports Venezuela Simple TV e Inter Panamá TiGo Sports España Movistar Liga de Campeones México SKY Plus

Alineación probable de Argentina vs. Chile por Eliminatorias 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Alineación probable de Chile vs. Argentina por Eliminatorias 2026

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Carlos Palacios; Ben Brereton, Víctor Dávila y Darío Osorio.