El Club América y Toluca se volverán a ver las caras este sábado 30 de noviembre por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura de la Liga MX. El juego se realizará en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, a partir de las 17:00 horas del Tiempo de Centro de México, donde las Águilas buscarán sellar su pase a semis tras el triunfo (2-0) logrado en la ida con el doblete de Rodrigo Aguirre. El árbitro central designado para impartir justicia será César Ramos.

¿Dónde ver América vs. Toluca EN VIVO por los cuartos de final de la Liguilla Apertura 2024?: Fecha y horario

Fecha : Sábado 30 de noviembre de 2024

: Sábado 30 de noviembre de 2024 Hora : 17:00 horas (tiempo del centro de México)

: 17:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión : TUDN y Canal 5 (televisión abierta en México)

: TUDN y Canal 5 (televisión abierta en México) Streaming : ViX Premium

: ViX Premium Estadio: Nemesio Díez, Toluca, Estado de México

Los dirigidos por André Jardine están a un paso de avanzar a semis del torneo gracias a la ventaja conseguida en el Estadio Azteca donde Rodrigo Aguirre se convirtió en la figura al marcar dos goles sobre los Diablos Rojos. Este resultado obliga a los de Renato Paiva a buscar una remontada histórica. No será nada fácil. Sin embargo, el DT del Toluca señaló que todavía tienen posibilidades de seguir en competencia.

“La eliminatoria está abierta, para mí eso está claro. Fue un partido táctico. Me sorprendió el planteamiento táctico de América porque no nos presionaba, se quedaba en bloque y esperaba nuestro error, clarísimo. La eliminatoria no está cerrada ni nada de eso. El 2-0 es un resultado difícil porque tenemos que reconocer que está América del otro lado, pero nosotros en nuestra casa con nuestra gente somos muy fuertes”, indicó Renato Paiva.

¿A qué hora juega América vs. Toluca por la vuelta de la Liguilla Apertura MX 2024?

El duelo entre América y Toluca se jugará a partir de las 17:00 horas (Tiempo de Centro de México) desde la cancha del Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos para disputar sus partidos como local.

¿En qué canal transmiten América vs. Toluca por la vuelta de la Liguilla MX 2024?

América y Toluca será televisado por señal abierta en el Canal 5 de Televisa Deportes. Puedes ver el partido a través de cableoperadores por la señal de TUDN, mientras que la cobertura en streaming estará a cargo de ViX Premium.

Alineaciones probables del Club América vs. Toluca

Club América: Malagón, Álvarez, Reyes, Juárez, Cáceres, Calderón, Cervantes, Fidalgo, Zendejas, Aguirre y Rodríguez.

Toluca: Volpi, García, Luan, Pereira, Gallardo, Angulo, Baeza, Ruiz, Vega, Violante y Paulinho.

¿Quiénes son los árbitros del partido Club América vs. Toluca?

Árbitro Central: César Ramos

Asistente: Alberto Morín Méndez

Asistente 2: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez

VAR: Guillermo Pacheco Larios

AVAR: Jorge Antonio Sánchez Espinoza