Por la tercera y última fecha del Grupo A de la Eurocopa 2024, las selecciones de Alemania y Suiza medirán fuerzas este domingo 23 de junio. ¿Dónde se enfrentarán? Pues en el Deutsche Bank Park, que se ubica en la ciudad de Fráncfort, Hesse. Para que sepas las posibles alineaciones de ambas escuadras, a qué hora arrancará el compromiso y cómo ver el mismo EN VIVO y EN DIRECTO, revisa esta nota. Aquí está toda la información que tanto necesitas.

El conjunto teutón quiere cerrar con broche de oro su participación en la fase de grupos del certamen, por lo que saldrá al campo de juego decidido a obtener los tres puntos; sin embargo, al frente tiene un duro rival que también buscará quedarse con la victoria. De verdad, el encuentro genera mucha expectativa.

Posibles alineaciones del Alemania - Suiza por Eurocopa 2024

Alemania: M. Neuer, J. Kimmich, A. Rüdiger, J. Tah, M. Mittelstädt, R. Andrich, T. Kroos, J. Musiala, İlkay Gündoğan, F. Wirtz y K. Havertz.

Suiza: Y. Sommer, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez, S. Widmer, R. Freuler, G. Xhaka, D. Ndoye, R. Vargas, S. Zuber y Z. Amdouni.

¿A qué hora ver el Alemania - Suiza EN VIVO en España?

Si te encuentras en España y deseas mirar EN VIVO el partido entre Alemania y Suiza, podrás hacerlo desde las 21:00 horas en Madrid y en el resto del país de ‘La Roja’.

¿A qué hora ver el Alemania - Suiza EN VIVO en México?

En México, el partido entre Alemania y Suiza podrás apreciarlo EN VIVO desde las 13:00 en Ciudad de México, 12:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Alemania - Suiza EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Alemania - Suiza EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el Alemania - Suiza EN VIVO en distintos países del mundo?

Alemania: 21:00

Suiza: 21:00

Austria: 21:00

Francia: 21:00

Portugal: 20:00

Inglaterra: 20:00

Italia: 21:00

Argentina: 16:00

Brasil (Brasilia): 16:00

Uruguay: 16:00

Chile (Santiago): 15:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Paraguay: 15:00

Perú: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Panamá: 14:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

¿Cómo ver el partido Alemania - Suiza EN VIVO por TV y streaming desde España?

Si te encuentres en España y deseas mirar el partido Alemania - Suiza por la Eurocopa 2024, te informo que el duelo será transmitido EN VIVO en todo el territorio del país de ‘La Roja’ por las señales de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

¿Cómo ver el partido Alemania - Suiza EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Alemania - Suiza por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

¿Cómo ver el partido Alemania - Suiza EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Alemania vs. Suiza por la Eurocopa 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, Sling, SiriusXM FC y ViX.

¿Cómo ver el Alemania - Suiza EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV, Das Erste

Bélgica: RTBF Auvio Direct, VRT 1, Sporza

Bolivia: Star+ Chile, ESPN Colombia

Canadá: CTV, CTV App, TVA+, TSN4

Chile: Star+ Chile, ESPN Chile

China: iQiyi, Migu

Colombia: Star+ Sur, ESPN Colombia

Costa Rica: Star+ Norte, ESPN Norte

Croacia: HRTi

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark, NRK1

Ecuador: Star+ Sur, ESPN Colombia

El Salvador: Star+ Norte, ESPN Norte, Canal 4 El Salvador, TCS GO

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, 6play, M6, M6.fr

Alemania: MagentaTV, Das Erste, Servus TV

Gran Bretaña: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Two

Honduras: Star+ Norte, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, RaiPlay, RAI 1

Países Bajos: NOS Live, VRT 1

Panamá: Star+ Norte, ESPN Norte, Flow Sports App

Paraguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Perú: Star+ Chile, ESPN Colombia

Portugal: RTP Play, RTP 1

Uruguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Star+ Sur, ESPN Colombia