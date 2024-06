Como parte de su preparación para llegar en óptimas condiciones a la Eurocopa 2024, la selección de Alemania afrontará un nuevo desafío este viernes 7 de junio de 2024, cuando se enfrente a Grecia en el Borussia Park por un amistoso internacional FIFA. El partido promete y por eso en esta previa te comparto las posibles alineaciones, los horarios por países y la guía de TV para que puedas disfrutar el compromiso EN DIRECTO.

El cuadro teutón, favorito a llevarse el título del mencionado certamen continental por los futbolistas que tiene y por el hecho de ser el anfitrión, afrontará el compromiso tras empatar 0-0 con Ucrania el 3 de junio. Su rival, en tanto, no ha tenido un encuentro reciente con alguna selección. Y es que su último compromiso fue el 26 de marzo, cuando perdió por penales ante Georgia (4-2) por las Clasificatorias para la Euro.

¿Cuáles son las posibles alineaciones del partido Alemania - Grecia?

Alemania: M. Neuer, J. Kimmich, W. Anton, J. Tah, M. Mittelstä dt, R. Andrich, P. Groß, J. Musiala, İlkay Gündoğan, F. Wirtz y K. Havertz.

M. Neuer, J. Kimmich, W. Anton, J. Tah, M. Mittelstä dt, R. Andrich, P. Groß, J. Musiala, İlkay Gündoğan, F. Wirtz y K. Havertz. Grecia: O. Vlachodimos, G. Baldock, K. Mavropanos, P. Hatzidiakos, K. Tsimikas, D. Kourbelis, P. Mandalos, G. Masouras, A. Bakasetas, D. Pelkas y F. Ioannidis.

¿A qué hora ver el Alemania - Grecia EN DIRECTO en México?

En México, el amistoso internacional FIFA entre Alemania - Grecia podrás apreciarlo EN DIRECTO desde las 12:45 en Ciudad de México, 11:45 en La Paz y 11:45 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Alemania - Grecia EN DIRECTO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Alemania - Grecia EN DIRECTO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 14:45 en Washington D.C., 13:45 en Chicago, 12:45 en Denver, 11:45 en Phoenix y 11:45 en Los Ángeles.

¿A qué hora ver el Alemania - Grecia EN DIRECTO en Perú?

Para mirar el Alemania - Grecia EN DIRECTO en Perú, debes saber que el compromiso arrancará a las 13:45.

¿A qué hora inicia el Alemania - Grecia EN DIRECTO en distintos países del mundo?

España: 20:45

Argentina: 15:45 horas

Brasil (Brasilia): 15:45 horas

Uruguay: 15:45 horas

Chile (Santiago): 14:45

Colombia: 13:45

Ecuador: 13:45

Paraguay: 14:45

Venezuela: 14:45

Bolivia: 14:45

Costa Rica: 12:45

Guatemala: 12:45

El Salvador: 12:45

Nicaragua: 12:45

Honduras: 12:45

Panamá: 13:45

Puerto Rico: 14:45

República Dominicana: 14:45

Canadá: 14:45

Cuba: 14:45

Haití: 14:45

¿Cómo ver el partido Alemania - Grecia EN DIRECTO por TV y streaming desde México?

El partido entre Alemania - Grecia será transmitido EN DIRECTO en México por la señal de Blue To Go Video Everywhere y de Sky HD.

¿Cómo ver el partido Alemania - Grecia EN DIRECTO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El amistoso internacional entre Alemania - Grecia lo podrás ver EN DIRECTO en Estados Unidos a través de la señal de ViX y de Fox Soccer Plus.

¿Cómo ver el partido Alemania - Grecia EN DIRECTO por TV y streaming desde Perú?

Si te encuentras en Perú, podrás ver el partido entre Alemania - Grecia EN DIRECTO a través de la señal de Star+ Chile y de ESPN Colombia.

¿En qué canales TV mirar el partido Alemania - Grecia EN DIRECTO en otros países?

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Austria: RTL+, DAZN Austria, TRT Spor, RTL

Bolivia: Star+ Chile, ESPN Colombia

Brasil: Zapping, Claro TV+, Star+ Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil

Bélgica: Play Sports, DAZN Belgium, Eleven Sports 2 Belgium

Canadá: DAZN Canada

Chile: Star+ Chile, ESPN2 Chile

Colombia: Star+ Sur, ESPN Colombia

Costa Rica: Star+ Norte

Ecuador: Star+ Sur, ESPN Colombia

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Sport Denmark

Francia: L’Équipe Live Foot

Alemania: RTL+, RTL

Italia: SKY Go Italia, Mediaset Infinity, 20

Noruega: TV 2 Play, TV 2 Sport

Panamá: Star+ Norte, Flow Sports App

Paraguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Polonia: Polsat Box Go, Polsat Sport 3

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Suiza: RTL+, DAZN Switzerland, TRT Spor, RTL

Turquía: S Sport+, TRT Spor

Uruguay: Star+, Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Star+ Sur, ESPN Colombia