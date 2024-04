Real Madrid vs Manchester City en vivo se enfrentarán en el Etihad Stadium de Reino Unido desde las 21:00 hora en España y 15.00 horas de Estados Unidos (2:00 pm CT | 1:00pm MT | 12:00 pm PT). El cotejo, válido por los cuartos de final de la UEFA Champions League, decidirá a uno de los semifinalistas tras el increíble partido que nos regalaron ambos cuadros en el 3-3 disputado en Santiago Bernabéu. Te garantizo que este será un auténtico partidazo, por lo que te brindaré la información más completa con los horarios en todo el mundo.

Empieza a decidirse los semifinalistas de la presenta edición de la UEFA Champions League. Y el duelo entre Real Madrid vs. Manchester City ha sido catalogado como una verdadera final adelantada, pues desde hace ya algunas temporadas ambos equipos se han cruzado en instancias finales del torneo, regalando así momentos muy emotivos a sus fanáticos. La ventaja, en este duelo, posiblemente la tengan los ingleses, pero no deben fiarse pues saben perfectamente que al frente tienen al máximo ganador de la historia de este torneo. Revisa enseguida los horarios en Estados Unidos, España y todo Latinoamérica, para no perderte ni un segundo de este duelo.

Horarios en Estados Unidos para ver Real Madrid vs Manchester City

Horario Ciudades de Estados Unidos 12:00 horas Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 13:00 horas Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 14:00 horas Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 15:00 horas Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

Horarios en Latinoamérica y España para ver Madrid vs M. City

México: 13:00

España: 21:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Panamá: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City desde Latinoamérica?

ESPN y Star+ transmitirán el partido Real Madrid vs. Manchester City para los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City desde México?

Los fanáticos del Real Madrid vs. Manchester City en México podrán seguir todas las incidencias del partido EN VIVO y EN DIRECTO por TNT Sports y MAX.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City desde los Estados Unidos?

Si deseas ver la transmisión del partido Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO y EN DIRECTO desde los Estados Unidos deberás sintonizar TUDN USA, CBS Sports, Paramount+, TUDN App, UniMás, ViX, TUDN.com y Univision NOW.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City desde España?

Si te encuentras en España y deseas ver el partido entre Real Madrid vs. Manchester City EN DIRECTO y ONLINE tendrás que contar el servicio de Movistar+:

Movistar Plus+: Canal 7 de Movistar.

M+ Liga de Campeones: Canal 60 de Movistar y 114 de Orange.

M+ Liga de Campeones UHD: Canal 441 de Movistar y 115 de Orange.

Alineaciones probables del Madrid vs M. City

Real Madrid: Lunín; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. Suspendido: Tchouameni

Lunín; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. Suspendido: Tchouameni M. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Suspendido: Ninguno.

El Etihad Stadium será testigo del Manchester City vs Real Madrid, partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2023/24.

SOBRE EL AUTOR Héctor Honores Estudié Periodismo Deportivo en ISIL. Experiencia en medios digitales y realizando coberturas internacionales: Eliminatorias CONMEBOL, FIA World Rally Championship, Mundial de Vóleibol. Actualmente me desempeño como Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.