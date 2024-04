Real Madrid vs. Bayern Múnich, un duelo con historia en Europa. Españoles y alemanes romperán fuegos de las semifinales en la UEFA Champions League al enfrentarse este martes 30 de abril en el estadio Allianz Arena de Alemania. El ‘Clásico de Europa’ iniciará desde las 21:00 hora de España, a las 16.00 (ARG, URU), 14.00 (COL, PER, ECU) y será transmitido exclusiva por Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus+ en todo territorio español, mientras que en Latinoamérica vía ESPN en Star+. A continuación te dejaré una guía con los horarios en distintos países del mundo para seguir en directo este partido.

Un verdadero duelo que levanta pasiones. Real Madrid vs Bayern Múnich, es la final soñada por cualquier amante del fútbol. La ‘Casa Blanca’ llega a esta instancia con la etiqueta de favorito, esto tras eliminar en cuartos de final al vigente campeón Man. City en una prueba donde Carlo Ancelotti demostró la versatilidad de sus jugadores y teniendo al portero ucraniano Lunin como estrella en la tanda de penales. En tanto, los ‘bávaros’ dieron vuelta a la página tras perder la Bundesliga ante Bayer Leverkusen y dejaron en el camino al Arsenal de Arteta que deslumbró en Europa y la Premier League.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Bayern Múnich en España?

Las noches de Champions League en Europa van llegando a su fin en esta temporada. La etapa final del torneo continental más importante del planeta fútbol despierta pasiones en millones de aficionados. En España, los seguidores del cuadro merengue podrán seguir el Real Madrid vs Bayern Múnich desde las 21:00 horas (9:00 PM CET) en todo territorio español.

Horarios en Estados Unidos para ver Real Madrid - Bayern Munich

Mientras que en Estados Unidos, los hinchas del Madrid y Bayern Munich podrán ver el duelo de semifinal en distintos horarios, de acuerdo al estado donde se encuentren. Por ello, te compartiré la hora exacta de inicio del duelo por Champions League en las diferentes ciudades de USA.

Horario Ciudades de Estados Unidos 12:00 horas Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 13:00 horas Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 14:00 horas Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 15:00 horas Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern Múnich en México y países de Latinoamérica?

Mientras que en México y distintas partes de América Latina, se congrega un grupo muy nutrido de simpatizantes de ambas escuadras. Por ese motivo, dejaré enseguida el horario del ‘Clásico de Europa’ en las capitales de los países de Latinoamérica.

México: 13:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Panamá: 14:00

Chile: 15:00

Paraguay: 15:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

