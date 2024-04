Manchester City vs Real Madrid se enfrentarán este miércoles 17 de abril desde las 21:00 horas (en España) en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester en Inglaterra . Este, sin duda alguna, será el partido de la temporada en la UEFA Champions League. Ambos cuadros buscan acceder a la semifinal del certamen continental tras el 3-3 del duelo de ida disputado en Santiago Bernabéu. A pesar de ese marcador, aquí no existe un claro favorito más allá que los dirigidos por Pep Guardiola sean los vigentes monarcas y los de Carlo Ancelotti los más galardonados del certamen continental.

Tanto Manchester City y Real Madrid podrían alistar variantes tras las últimas novedades en sus equipos. ‘Carletto’ la tiene más complicada pues sabe que no podrá contar con el francés Tchouameni, quien vio la tarjeta amarilla en el duelo ante los ‘citizens’ a los 38 segundos. Caso contrario ocurre con ‘Pep’ Guardiola que recupera a su portero titular Ederson y los defensores Kyle Walker y Aké.

Alineación de Manchester City contra Real Madrid

Josep Guardiola buscará la construcción de su oncena a partir de la portería. Por ello, se espera que Stefan Ortega deje su lugar en el arco para el regreso de Ederson, quien ya tuvo minutos en la última victoria de Manchester City (5-1) ante Luton Town. La duda radica en la presencia de Kyle Walker. El lateral inglés ya está recuperado y apto para competir, sin embargo su inactividad podría dejarlo fuera de la nómina y mantener a Akanji.

En la zaga central no habría cambios, Stones y Rúben Dias son los elegidos por el DT catalán. En tanto, Josko Gvardiol está en racha (marcó en los dos últimos partidos) y su presencia está más que segura. En el mediocampo no hay incógnitas: Rodri y De Bruyne en primer línea intercambiando roles como pivot y dando salidas claras. Por derecha Bernardo Silva, Jack Grealish por izquierda y Phil Foden de mediapunta, mientras que Haaland comandará el ataque.

Alineación del Real Madrid ante Manchester City

Carlo Ancelotti tendrá que buscar el reemplazo de Tchouameni que es la única baja para este duelo por UEFA Champions League por acumulación de tarjetas amarillas. En ese contexto, la vuelta de Nacho al once titular parece estar descontada y compartirá la zaga central con Rüdiger. Militao no es una opción, ya que lleva más de 7 meses sin competir. Lunin, Carvajal y Mendy completan la primera parte del once titular del Real Madrid. En mediocampo, Kroos será el eje de los merengues junto a Camavinga, por derecha estará Fede Valverde. Rodrygo ocupará el lado izquierdo, mientras que Vinicius y Jude Bellingham serán los atacantes.

Real Madrid vs Manchester City: alineaciones probables del partido

Manchester City: Ederson; Akanji, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos, Rodrygo; Vinicius y Bellingham.

El Etihad Stadium será testigo del Manchester City vs Real Madrid, partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2023/24.